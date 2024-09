Per E-Mail teilen

Legende: Erhielten das beste Zeugnis Manuel Akanji und Gregor Kobel. KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

Im 1. Spiel nach der erfolgreichen EURO setzte es für die Schweizer Nati am Donnerstag in Dänemark eine 0:2-Niederlage ab. Mit dem Auftritt vermochte das Team von Trainer Murat Yakin die SRF-Userschaft nur bedingt zu überzeugen. Gregor Kobel, der im Tor sein Debüt als neue Nummer 1 gab, und Abwehrchef Manuel Akanji erhielten 4 von 5 möglichen Punkten und gehörten somit zu den besten Spielern der Mannschaft.

Ansonsten erhielt das Gros des Teams 3 Sterne, einzig Breel Embolo erreichte diese Marke nicht (2,5). Der Stürmer hatte in Kopenhagen einen schweren Stand. Ein nicht geahndetes Foul an ihm stand zudem am Ursprung es ersten dänischen Treffers.

Nati-Rating gegen Dänemark Gregor Kobel 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Manuel Akanji 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Nico Elvedi 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Ricardo Rodriguez 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Silvan Widmer 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Remo Freuler 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Granit Xhaka 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Michel Aebischer 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Fabian Rieder 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Breel Embolo 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Ruben Vargas 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Gregory Wüthrich 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Becir Omeragic 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Denis Zakaria 1 Stern 2 Sterne 3 Sterne 4 Sterne 5 Sterne Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.