Manuel Akanji und Yann Sommer schneiden bei den SRF-Usern nach dem Sieg gegen Spanien am besten ab.

Legende: Erhielt von den Usern die beste Note Manuel Akanji. Keystone / JAVIER BELVER

Der Schweizer Nationalmannschaft hat in der Nations League am Samstag ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Schweiz setzte sich gegen Spanien auswärts mit 2:1 durch kann damit weiter auf einen Verbleib in der A-Liga hoffen.

Entsprechend zufrieden mit dem Auftritt der Nati waren auch die SRF-User. Bei gut 9000 abgegebenen Stimmen kamen Manuel Akanji und Yann Sommer am besten weg. Der Torschütze zum 1:0 und der gewohnt sichere Rückhalt erhielten beide 4,5 von 5 möglichen Punkten.

Experiment Steffen kommt nicht gut an

Ein wenig abgefallen sind Renato Steffen und Denis Zakaria. Sowohl Steffen, der Ricardo Rodriguez auf der für ihn ungewohnten Position des Linksverteidigers ersetzte, als auch Zakaria erhielten 3 Punkte.

Die Resultate in der Übersicht:

*Es sind nur diejenigen Spieler aufgeführt, die 15 oder mehr Minuten eingesetzt wurden.