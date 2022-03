Am Samstag gastiert die Schweizer Fussball-Nati im legendären Wembley-Stadion. Auch die Gegner in den weiteren Vorbereitungsspielen haben es in sich.

Legende: Die Richtung ist vorgegeben Am Samstag absolviert die Schweizer Fussball-Nati ihr erstes Spiel in diesem Jahr, im November startet die WM in Katar. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Nach der erfolgreichen WM-Quali – die Schweiz belegte in der Gruppe mit Europameister Italien den 1. Rang – misst sich Murat Yakins Equipe im Vorfeld der WM in Katar (21. November - 18. Dezember) mit zahlreichen Schwergewichten. Der erste veritable Formtest steht am Samstag an, die Schweiz spielt auswärts gegen England – Stimmung im Mutterland des Fussballs ist zum Auftakt ins WM-Jahr garantiert.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Wie sich die Schweizer Fussball-Nati zum Auftakt ins WM-Jahr schlägt, sehen Sie auf SRF zwei und in der Sport App wie folgt live: Samstag, 26. März, 18:00 Uhr: England – Schweiz

England – Schweiz Dienstag, 29. März, 17:30 Uhr: Schweiz – Kosovo

Die Schweiz und die «Three Lions» messen sich vor 90'000 Zuschauerinnen und Zuschauern, das Londoner Wembley ist ausverkauft. Zeigen sich Yann Sommer, Xherdan Shaqiri und Co. im legendären Stadion ähnlich stark wie 2021 gegen Frankreich oder Italien, winkt der erste Sieg gegen England in diesem Jahrtausend.

Im Anschluss geht es zurück in die Schweiz, gegen Fussballzwerg Kosovo steht am Dienstag, 29. März, im Zürcher Letzigrund ein weiterer Test an. Auch das erstmalige Aufeinandertreffen der beiden Teams geht vor vollen Rängen über die Bühne. Für Shaqiri und Captain Granit Xhaka wird es ein spezielles Duell – sie haben kosovarische Wurzeln.

Es folgen Auslosung und Nations League

Gegen wen die Nati in Katar antreten wird, entscheidet sich an der Auslosung vom Freitag, 1. April in Doha (QAT). Der nächste Zusammenzug steht dann Ende Mai auf dem Programm, im Juni absolviert die Schweiz gleich 4 Partien in der Gruppenphase der Nations League. Mit den beiden Nationalmannschaften von der iberischen Halbinsel stellen sich der Schweiz 2 Knacknüsse in den Weg.

2. Juni: Tschechien – Schweiz

Tschechien – Schweiz 5. Juni: Portugal – Schweiz

Portugal – Schweiz 9. Juni: Schweiz – Spanien (Stade de Genève)

Schweiz – Spanien (Stade de Genève) 12. Juni: Schweiz – Portugal (Stade de Genève)

Im September geht die erste Phase der Nations League mit 2 weiteren Partien zu Ende:

24. September: Spanien – Schweiz

Spanien – Schweiz 27. September: Schweiz – Tschechien (kybunpark, St. Gallen)