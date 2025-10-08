Die Ausgangslage für die Schweiz im Kampf um die Teilnahme an der WM-Endrunde 2026 präsentiert sich vielversprechend.

Legende: Hat aktuell gut lachen Murat Yakin. Freshfocus/Toto Marti

Mit 2 Heimsiegen gegen den Kosovo und Slowenien hat die Schweiz einen perfekten Start in die WM-Qualifikation hingelegt. Nun dürften mit den Gastspielen in Schweden (Freitag) und Slowenien (Montag) 2 schwierigere Aufgaben folgen. Doch weil die Skandinavier – auf dem Papier der ärgste Schweizer Widersacher im Kampf um den Gruppensieg – schon zweimal gepatzt haben, präsentiert sich die Ausgangslage für das Team von Trainer Murat Yakin äusserst vielversprechend.

Mit einem Sieg der Nati in Solna am Freitag wäre Schweden wohl schon vorentscheidend zurückgebunden. Und würden die Schweizer am Montag in Ljubljana mit einem Dreier nachlegen, könnte die Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gar schon perfekt gemacht werden. Dazu darf der Kosovo keines seiner beiden Spiele zu Hause gegen Slowenien (Freitag) und in Schweden (Montag) gewinnen.

So würde der Vorsprung der Schweiz vor den letzten beiden Spieltagen auf Platz 2 bereits über 6 Punkte betragen. Das direkte WM-Ticket wäre gelöst, ein Umweg über die Playoff-Turniere bliebe der Schweiz erspart.