Beim ersten Zusammenzug im neuen Jahr trifft das Team von Murat Yakin im März auf zwei hochkarätige Gegner.

Legende: Im März warten zwei starke Gegner Die Schweizer Natispieler wollen sich so den WM-Schliff holen. Keystone/Georgios Kefalas.

Die Schweizer Nationalmannschaft startet mit zwei Testspielen gegen Deutschland und Norwegen ins neue Länderspieljahr. Die Partie gegen die DFB-Elf findet am Freitag, 27. März im St. Jakob-Park in Basel statt. Das Spiel gegen die Norweger folgt vier Tage später, am Dienstag, 31. März, in Oslo. Die beiden Länderspiele finden im Rahmen des ersten Nati-Zusammenzugs des Jahres statt.

Deutschland war zuletzt im Mai 2012 Länderspiel-Gegner der Nati ausserhalb eines Wettbewerbs (Nations League oder EM-Endrunde). In Erinnerung blieb das Duell, das 5:3 zugunsten der Schweiz endete, unter anderem wegen der drei Treffer von Eren Derdiyok. Der letzte Ernstkampf zwischen der SFV- und der DFB-Auswahl war das 1:1 in der EM-Gruppenphase 2024.

Das letzte von bislang 19 Länderspielen gegen Norwegen geht auf die WM-Qualifikation 2014 zurück. Im September 2013 hatte sich die Schweiz unter Trainer Ottmar Hitzfeld 2:0 durchgesetzt. Damals noch nicht in den Reihen der Norweger: Erling Haaland.