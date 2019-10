Die Nati will sich in ihrem wegweisenden Spiel der EM-Qualifikation am Samstag in Dänemark nicht verstecken.

Nach fast einwöchiger Vorbereitung tritt die Schweizer Nati am Samstag in Kopenhagen zu ihrem 5. EM-Qualifikationsspiel an. Ein Sieg beim Tabellennachbarn Dänemark würde das Team von Vladimir Petkovic einen grossen Schritt näher an die Endrunde zur EURO 2020 bringen.

Angesichts der Tabellenlage gilt: verlieren verboten.

Das Restprogramm der Spitzenteams 1. Irland (5/11)

2. Dänemark (5/9)

3. Schweiz (4/8)

12.10. Georgien (a)

Schweiz (h)

Dänemark (a)

15.10. Schweiz (a)

Irland (h)

15.11.

Gibraltar (h)

Georgien (h)

18.11. Dänemark (h)

Irland (a)

Gibraltar (a)



Enge Kiste zu erwarten

Nati-Coach Petkovic erwartet einen gleichwertigen Gegner: «Von der Qualität, der Struktur und dem Spielstil her sind die Dänen ähnlich. Deshalb kommt es auf Details an.»

Der 56-Jährige möchte, dass das Team an die Leistung in den ersten 75 Minuten des Hinspiels anschliesst, als die Schweiz 3:0 in Führung ging (und zuletzt dennoch nur 3:3 spielte): «Wir versuchen zu dominieren, um den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen.»

Die möglichen Aufstellungen Dänemark: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen; Höjbjerg; Eriksen, Delaney; Poulsen, Dolberg, Braithwaite. Schweiz: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Xhaka; Lichtsteiner, Zakaria, Freuler, Rodriguez; Embolo, Seferovic.

Keine Panik in Schwächephasen

Verbesserungspotenzial sieht Petkovic nicht nur bei der Chancenauswertung («gegen Irland hatten wir 10 bis 12 Chancen, machten aber nur ein Tor»), sondern auch in der Defensive: «Wir müssen in schwierigen Phasen besser stehen, überlegter handeln, den Ball besser halten und dürfen uns nicht nach hinten orientieren. Sonst laden wir Gegner wie Irland oder die physisch starken Dänen zu eigenen Chancen ein.»

Ähnlich äussern sich die Verteidiger Manuel Akanji und Stephan Lichtsteiner:

Akanji: «Wir müssen die spielerische Stärke auf den Platz bringen. Die Effizienz vorne ist sehr entscheidend.»

«Wir müssen die spielerische Stärke auf den Platz bringen. Die Effizienz vorne ist sehr entscheidend.» Lichtsteiner: «Wir wollen unser eigenes Spiel durchziehen. Es geht darum, defensiv und offensiv aggressiv zu sein. Ich bin überzeugt, dass etwas drinliegt.»

