So sieht der Fahrplan der Nati bis zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aus.

Legende: Sie geben die Richtung vor Nati-Trainer Murat Yakin (links) und Captain Granit Xhaka. Keystone/PETER KLAUNZER

Beim 1:1 auswärts gegen den Kosovo hat die Schweiz am Dienstagabend in Pristina als Gruppensiegerin im Pool B das Ticket für die WM 2026 in trockene Tücher gebracht. Für die Nati ist es die 6. WM-Teilnahme in Folge. Das sind die nächsten Stationen auf dem Weg an die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Sommer:

5. Dezember 2025: Auslosung WM-Gruppen

Anfang Dezember werden im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C. (USA) die Gruppen für die WM 2026 ausgelost. Die 48 teilnehmenden Teams werden in 12 Gruppen à 4 Mannschaften aufgeteilt. Die Auslosung findet um 18 Uhr Schweizer Zeit statt und wird live auf SRF zwei gezeigt.

23. März 2026: Nati-Zusammenzug

Der nächste Zusammenzug für die Nationalspieler findet Ende März des kommenden Jahres statt. Hier dürften 2 Testspiele im Hinblick auf die WM im Sommer angesetzt werden.

Ende Mai 2026: Start zur unmittelbaren WM-Vorbereitung

Die meisten nationalen Ligen beenden ihre Meisterschaft am Wochenende vom 16./17. oder 23./24. Mai. Der Champions-League-Final findet am Samstag, 30. Mai 2026 statt. Zu diesem Zeitpunkt dürften die meisten Teams bereits im Vorbereitungscamp weilen. Ab wann und wo sich die Schweiz auf die WM vorbereitet, ist noch nicht bekannt.

11. Juni 2026: Startschuss zur WM

Am 11. Juni wird die bislang grösste WM der Geschichte im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt eröffnet. Der Grossanlass dauert gut einen Monat. Erstmals werden auch Sechzehntelfinals gespielt. Der Final findet am 19. Juli in New Jersey statt.