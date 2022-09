Legende: Hat derzeit gut lachen Murat Yakin. Imago/Geisser

Mit drei Siegen in Folge hat die Schweizer Nati letztlich souverän den Liga-Erhalt in der Nations League geschafft und kann der WM in Katar optimistisch entgegenblicken. Die Spieler erwartet allerdings ein strenger Herbst. Dies sind die Eckpunkte bis zum Schweizer WM-Start am 24. November:

27./28. September: Knapp 2 Monate vor dem 1. WM-Spiel kehren die Spieler zu ihren Klubmannschaften zurück. Je nach Europacup- und Cup-Teilnahme stehen in den nächsten 7 Wochen bis zu 13 Spiele an.

Knapp 2 Monate vor dem 1. WM-Spiel kehren die Spieler zu ihren Klubmannschaften zurück. Je nach Europacup- und Cup-Teilnahme stehen in den nächsten 7 Wochen bis zu 13 Spiele an. 13. November: Murat Yakin muss abschliessend über sein WM-Kader entscheiden, das 26 Namen umfassen darf. Auf einer allfälligen früheren provisorischen Liste dürfen bis zu 55 Spieler figurieren. Verletzte Spieler dürfen nur durch Spieler auf dieser ersten «Release squad» ersetzt werden.

Murat Yakin muss abschliessend über sein WM-Kader entscheiden, das 26 Namen umfassen darf. Auf einer allfälligen früheren provisorischen Liste dürfen bis zu 55 Spieler figurieren. Verletzte Spieler dürfen nur durch Spieler auf dieser ersten «Release squad» ersetzt werden. 14. November: Die Nati fliegt am Nachmittag in die katarische Hauptstadt Doha ab.

Die Nati fliegt am Nachmittag in die katarische Hauptstadt Doha ab. 16. November: Das Team reist nach Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) weiter.

Das Team reist nach Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) weiter. 17. November: Die Schweiz bestreitet um 11:00 Uhr im Baniyas Club Stadium in Abu Dhabi ein letztes Testspiel gegen Ghana (live bei SRF). Die Afrikaner, die in die WM-Gruppe H gelost wurden, gewannen am Dienstag ein Testspiel in Lorca (ESP) gegen Nicaragua mit 1:0, nachdem sie am Freitag gegen Brasilien noch 0:3 verloren hatten.

Die Schweiz bestreitet um 11:00 Uhr im Baniyas Club Stadium in Abu Dhabi ein letztes Testspiel gegen Ghana (live bei SRF). Die Afrikaner, die in die WM-Gruppe H gelost wurden, gewannen am Dienstag ein Testspiel in Lorca (ESP) gegen Nicaragua mit 1:0, nachdem sie am Freitag gegen Brasilien noch 0:3 verloren hatten. 24. November, 11:00 Uhr: Erstes Schweizer Endrunden-Spiel gegen Kamerun im Al-Janoub Stadium in Al-Wakra südlich von Doha. Als weitere WM-Gegner warten Brasilien (28. November) und Serbien (2. Dezember).

