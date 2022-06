Der Schweizer Nati ist der Auftakt in die Nations-League-Kampagne missglückt. Das sind die Stimmen zum 1:2 in Tschechien.

Die Stimmen zum 1:2 in Prag

Das 1. Spiel in der neuen Nations-League-Saison haben sich die Schweizer Protagonisten anders vorgestellt. Nach einem fehlerhaften Auftritt und durch zwei kuriose Gegentore musste der EM-Viertelfinalist 2021 in Prag als 1:2-Verlierer vom Platz.

Captain, Goalie, Mittelstürmer und Trainer traten nach der Partie vor das SRF-Mikrofon und standen Red und Antwort.

Granit Xhaka (Captain): «Wir haben eigentlich gut begonnen. Dann verpassen wir eine fast Hundertprozentige von Breel (Embolo) und bekommen danach das 0:1. Ich finde, vor der Pause haben wir dennoch gut reagiert. Beide Gegentore waren sehr komisch; das ganze Spiel war komisch. Wir müssen am Sonntag gegen Portugal ganz anders auftreten. Der Plan war eigentlich, drei Punkte aus Tschechien mitzunehmen. Leider ist uns das nicht gelungen.»

Yann Sommer (Goalie): «Es war ein schwieriger Match gegen einen sehr aggressiven Gegner, der uns das Leben mit seinem hohen Pressing schwer gemacht hat. Ich muss mir die Gegentore noch einmal anschauen; es ist eine bittere Niederlage. In der 1. Halbzeit sind wir nicht gut in die Partie gekommen. So ist es immer schwierig, noch einen Exploit zu landen. Trotzdem muss festgehalten werden, dass wir uns zwei, drei sehr gute Chancen herausspielen konnten. Wenn wir etwas effizienter sind, läuft die Partie eventuell ganz anders.»

Schliessen 01:48 Video Sommer: «Es ist eine bittere Niederlage» Aus Sport-Clip vom 02.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden. 01:53 Video Embolo: «Aus meinen Chancen muss ich ein Tor machen» Aus Sport-Clip vom 02.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden.

Breel Embolo (Stürmer): «Ich bin zu klaren Torchancen gekommen – von denen ich als Stürmer einfach eine verwerten muss. Da muss ich cooler sein. Es war ein bitterer Abend für mich und die Mannschaft. Die 1:2-Niederlage ist unverdient.»

Murat Yakin (Trainer): «Vor beiden Gegentreffern vergeben wir glasklare Torchancen. Trotz den eher zufälligen Gegengoals haben wir weiter nach vorne gespielt und meiner Meinung nach eine gute Reaktion gezeigt. Ich habe sehr viele positive Aspekte gesehen. Leider hat der gegnerische Keeper zwei-, dreimal sehr gut gehalten. Wenn wir in Führung gehen, läuft die Partie ganz anders. Nach der Pause hatten wir mehr Tempo im Spiel, leider fehlte die Präzision etwas. Wenn man am Schluss den gegnerischen Goalie loben muss, dann hat man vieles richtig gemacht.»

03:20 Video Yakin: «Tschechien war aggressiv und spielfreudig» Aus Sport-Clip vom 02.06.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 20 Sekunden.

Der viel gelobte Tschechien-Keeper Tomas Vaclik, der während 4 Jahren das Tor des FC Basel gehütet hatte, meinte nach dem Spiel gegen die Schweiz: «Es war ein schöner Abend für mich. Ich bin glücklich, dass ich mein 50. Länderspiel gewinnen und einige gute Paraden zeigen konnte. Es war ein schönes Spiel für unsere Zuschauer.»

01:34 Video Vaclik: «Glücklich, dass ich mein 50. Länderspiel gewinnen konnte» (engl.) Aus Sport-Clip vom 02.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.