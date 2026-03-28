Dan Ndoye hat sich im Nationalteam neues Selbstvertrauen geholt. Für die Schweiz trifft er häufiger als für Nottingham.

Legende: Fühlt sich in der Nati sichtlich wohl Dan Ndoye. Keystone/Claudio Thoma

Dan Ndoye hat bei seinem Nottingham Forest zuletzt im November 90 Minuten durchgespielt. Nach einer Verletzung, die er sich im Dezember zuzog, war er seinen Stammplatz endgültig los. Die unruhige Situation beim abstiegsbedrohten Klub aus der Premier League mit diversen Trainerwechseln kam dem Romand ebenfalls nicht entgegen. Vitor Pereira, der Mitte Februar eingestellt wurde, ist schon der vierte Mann, der in dieser Saison sein Glück an der Seitenlinie versucht.

Im letzten Sommer war Ndoye für 42 Millionen Euro aus Bologna gekommen. Mit einem einzigen Tor (Ndoye traf gleich beim Saisonauftakt gegen Brentford) und einem Assist in der Liga hat der Schweizer die grossen in ihn gesetzten Erwartungen bisher nicht erfüllt.

5 Treffer in den letzten 8 Nati-Spielen

Von mangelndem Selbstvertrauen war beim 25-Jährigen im Nati-Test gegen Deutschland allerdings nichts zu sehen. Sein 1:0 inklusive Dribbling gegen Angelo Stiller und präzisem Abschluss in die nahe Ecke war fein gemacht. Endlich durfte Ndoye wieder einmal seinen charakteristischen Torjubel mit den ausgefahrenen Krallen zeigen. Die DFB-Elf scheint ihm zu liegen: Schon an der EURO 2024 hatte er im abschliessenden Gruppenspiel gegen den Gastgeber (1:1) das Skore eröffnet – es war sein erstes Länderspieltor.

Die Einsätze mit dem Nationalteam wirken offenbar befreiend. Unter Trainer Murat Yakin war Ndoye in der WM-Quali gesetzt. Das zahlt er mit starken Leistungen zurück: In den letzten 8 Spielen für die Schweiz hat er weitere 5 Tore erzielt und drei Vorlagen gegeben. Damit übertrifft er seine Klubausbeute – je 2 Tore und Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 34 Partien – deutlich.

Auftrieb für Schlussspurt mit Nottingham?

Ndoye fand indes auch kritische Worte für den Auftritt in Basel: «Wir müssen offensiv und defensiv unsere Automatismen finden und kompakter werden. Wir haben zu viele Räume gelassen», so der Offensivmann. Genau dafür seien Testspiele aber schliesslich da: Erkenntnisse gewinnen und Anpassungen vornehmen.

Vielleicht nimmt Ndoye dank seines jüngsten Treffers auch ein neues Selbstverständnis mit nach England. Dort geht es nicht nur um den Abstiegskampf, auch eine Titelchance lebt noch: In der Europa League steht Nottingham Forest in den Viertelfinals.

Ndoye schwingt im Rating obenaus Box aufklappen Box zuklappen Mit 5 von 6 möglichen Sternen wurde Dan Ndoye im Rating von SRF von allen Nati-Spielern gegen Deutschland am besten bewertet. Gute Noten erhielten auch Ndoyes ehemaliger Bologna-Teamkollege Remo Freuler sowie Fabian Rieder. Hier geht es zur Auswertung.

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