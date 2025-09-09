Der SRF-Experte erteilt der Schweiz für die ersten beiden WM-Quali-Spiele die Bestnote. Die Aussichten sind sehr gut.

2 Spiele, 6 Punkte, 7:0 Tore – und ein Haufen vielversprechender Zeichen: Die Schweiz hat im ersten von insgesamt drei WM-Quali-Zusammenzügen ein Statement abgegeben. Man würde lügen, wenn man behauptet, vor dem Start der Kampagne nicht zumindest ein wenig an einer erfolgreichen Qualifikation der Nati in dieser Gruppe gezweifelt zu haben. Nach dem ersten Quali-Drittel dürfte diese Skepsis verflogen sein.

Das hierzulande hochgelobte Schweden mit den Topstürmern Aleksander Isak und Viktor Gyökeres steht nach 2 Partien bei 1 Punkt – das nach einer 0:2-Niederlage gegen den Kosovo, welchen die Schweiz ihrerseits am Freitag mit einem 4:0 nach Hause geschickt hatte.

Hinten seriös, vorne effizient

Für Benjamin Huggel ist klar, dass die Schweiz für ihre ersten beiden WM-Quali-Auftritte die Note 6 verdient: «Es waren zwei überzeugende Siege. Man hat dem Gegner keine Chancen zugestanden, stand defensiv gut und war vorne zudem sehr effizient», begründet der SRF-Experte sein Verdikt.

Auch Huggel macht keinen Hehl daraus, dass ein derart souveräner WM-Quali-Auftakt für ihn überraschend kam. Schliesslich zeigte die Nati im vergangenen Herbst eine dürftige Nations-League-Kampagne, welche mit dem Abstieg aus der A-Liga endete. Umso erfreulicher sei, dass man pünktlich zur WM-Qualifikation die Kurve gekriegt habe: «Die Seriosität, welche die Mannschaft an den Tag legte, hat mich sehr überzeugt.»

Gesamtpaket erweitert

Huggel lobt nicht nur die Spieler, sondern auch den Trainerstaff: «Man hat die Nations-League-Kampagne sehr gut analysiert und die richtigen Schlüsse daraus gezogen», meint der ehemalige Nati-Akteur und heutige SRF-Experte. Auch in taktischer Hinsicht habe Murat Yakin mit seinen Assistenten die Nati weiterentwickelt: «Man hat gemerkt, dass man nicht zwingend nur aus dem eigenen Ballbesitz zu Torchancen kommen muss, sondern auch durch schnelles Umschaltspiel.»

Ein zusätzliches Element, welches die Schweiz in ihr «Waffen-Repertoire» aufgenommen hat, sind die Standard-Situationen. Sowohl gegen den Kosovo als auch gegen Schweden war die Nati nach stehenden Bällen erfolgreich.

All das führt dazu, dass Huggel mit grosser Zuversicht auf die Fortsetzung der WM-Quali blickt: «Die Schweiz hat ein sehr komplettes Gesamtpaket. Dazu kommt, dass die Mannschaft sehr erfahren ist und sich kennt.»

