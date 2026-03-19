Legende: Sein Nati-Debüt dauerte nur wenige Minuten Alvyn Sanches im Testspiel gegen Nordirland vor einem Jahr. Keystone/ANTHONY ANEX

Nati-Trainer Murat Yakin hat am Donnerstag sein Kader für die Tests gegen Deutschland und Norwegen bekanntgegeben.

Yakin setzt wie erwartet auf bewährte Kräfte – und holt YB-Spieler Alvyn Sanches in den Kreis des Nationalteams zurück.

Die beiden Freundschaftsspiele finden am 27. März (Deutschland) und 31. März (Norwegen) statt.

Die Schweizer Nationalmannschaft lanciert das WM-Jahr in den kommenden Tagen mit zwei Freundschaftsspielen. Am 27. März empfängt die Schweiz in Basel Deutschland, vier Tage später misst sie sich in Oslo mit Norwegen (beide Spiele gibt es live bei SRF zu sehen).

Sanches wieder dabei

Nati-Coach Murat Yakin hat am Donnerstagmorgen in Muri bei Bern sein Aufgebot für die beiden Tests präsentiert. In seinem 26-Mann-Kader befinden sich wie erwartet hauptsächlich bewährte Kräfte – und ein namhafter Rückkehrer.

YB-Offensivkraft Alvyn Sanches gehört wieder zum Kreis der Nati. Der 23-Jährige gab vor ziemlich genau einem Jahr im Test gegen Nordirland sein Debüt, dieses endete jedoch schmerzhaft. Bei seinem Teileinsatz riss sich Sanches das Kreuzband und fiel 7 Monate aus. Seit Ende Oktober spielt Sanches wieder und hat für YB bereits 8 Super-League-Tore erzielt.

«Es isch schön, dass er bei YB wieder spielt und zeigt, was er drauf hat», sagte Yakin über Sanches. «Er ist ein kreativer, cleverer Spieler mit viel Tordrang. Hoffentlich bleibt er jetzt verletzungsfrei.» Neben Sanches ist mit Joël Monteiro ein weiterer YB-Akteur wieder aufgeboten worden. Der Mittelfeldspieler (5 Länderspiele) gehörte im September 2025 letztmals der Nati an, blieb damals aber ohne Einsatz.

Verletztes Trio kehrt zurück

Gegenüber dem letzten Nati-Zusammenzug im Spätherbst im Rahmen der (erfolgreichen) WM-Quali, ist ein Trio, welches damals verletzt fehlte, wieder dabei. Ardon Jashari (Milan), Remo Freuler (Bologna) und Denis Zakaria (Monaco) sind gegen Deutschland und Norwegen einsatzbereit. Nicht mehr aufgeboten worden sind unter anderem Christian Fassnacht (YB) und Cedric Itten (Düsseldorf).

Nati testet auch noch gegen Jordanien

Die Nati startet am 13. Juni in San Francisco gegen Katar in die WM-Endrunde 2026 in Nordamerika. Vorher steht noch ein Testspiel gegen Jordanien (am 31. Mai in St. Gallen) und eine weitere Freundschaftspartie in den USA (Gegner noch unbekannt) auf dem Programm.