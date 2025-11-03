Der Mittelfeldspieler hat sich am Wochenende das Schlüsselbein gebrochen. Damit fehlt er im WM-Quali-Endspurt.

Legende: Hat sich das Schlüsselbein gebrochen Nati-Mittelfeldmotor Remo Freuler. Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images

Wenn am Mittwoch das Aufgebot der Schweizer Nati für die entscheidenden Partien gegen Schweden und den Kosovo bekannt wird, wird sein Name fehlen: Remo Freuler. Der Mittelfeldspieler von Bologna hat sich am Wochenende in der Partie gegen Parma das Schlüsselbein gebrochen, muss operiert werden und fällt in den kommenden Wochen aus.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Kaderbekanntgabe für die anstehenden Spiele in der WM-Quali gegen Schweden und den Kosovo können Sie am Mittwoch ab 10:30 Uhr live in der SRF Sport App mitverfolgen.

Damit muss Murat Yakin kurzfristig umplanen. Denn mit Freuler wird ausgerechnet «Mister Zuverlässig» an der Seite von Captain Granit Xhaka im Zentrum fehlen. Der 33-jährige Zürcher hat zuletzt vor mehr als 4 Jahren ein Pflichtspiel für die Nati verpasst (0:0 gegen Italien in der WM-Quali im September 2021). In der laufenden WM-Qualifikation glänzte Freuler mit starken Leistungen mehrfach.

Als Alternative nicht bereit ist Denis Zakaria. Auch der Genfer ist aktuell verletzt. Dafür könnte unverhofft ein Comeback von Ardon Jashari infrage kommen. Gut zwei Monate nach seinem Wadenbeinbruch stand der 23-Jährige am Wochenende gegen die Roma bereits wieder im Kader der AC Milan.