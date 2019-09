Manuel Akanji wird der Schweizer Nationalmannschaft in Sion gegen Gibraltar (ab 17:30 Uhr live auf SRF zwei) nicht zur Verfügung stehen. Der BVB-Verteidiger verletzte sich im vergangenen EM-Quali-Spiel in Irland (1:1) in der 2. Halbzeit im Zweikampf mit Glenn Whelan. Das linke Sprunggelenk wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen.

Nati nur noch mit 22 Spielern

Akanji kehrte deswegen aus Irland direkt nach Dortmund zurück, um sich dort medizinisch betreuen zu lassen. Der 24-Jährige wird nicht ersetzt, weshalb die Nati gegen Gibraltar mit 22 Spielern antreten wird.

Nach dem Irland-Spiel hatte bereits Haris Seferovic die Nati verlassen. Der Surseer kehrte zu seiner hochschwangeren Frau zurück, weil er in Kürze ein erstes Mal Vater werden wird.