Der EM-Test zwischen Dänemark und der Schweiz endet in Kopenhagen mit 0:0.

Die Schweiz erspielt sich kaum Torchancen, lässt aber auch nur wenige Möglichkeiten der Dänen zu.

Noch vor der Pause muss Goalie Yann Sommer durch Yvon Mvogo ersetzt werden.

Die 30'000 Zuschauer im Parken in Kopenhagen waren nun wirklich nicht zu beneiden. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und einem unangenehmen Wind hätten sie sich etwas Erwärmendes auf dem Platz gewünscht. Ein feines Dribbling hier, eine sehenswerte Kombination dort. Vielleicht gar ein spektakuläres Tor.

Doch von all dem war nichts zu sehen auf dem Rasen. Die beiden EURO-Teilnehmer starteten mit einem bescheidenen Kick ins EM-Jahr. Die grössten Aufreger waren die Verletzung von Goalie Yann Sommer in der 1. Halbzeit, eine Rudelbildung mit Granit Xhaka im Zentrum nach der Pause sowie ein gefährlicher Freistoss von Christian Eriksen, der Sommer-Ersatz Yvon Mvogo in der 62. Minute zu einer starken Parade zwang.

00:24 Video Mvogo pariert Eriksens Freistoss glänzend Aus Sport-Clip vom 23.03.2024. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Sonst aber war es ein typisches Testspiel ohne grosse spielerische Highlights. Das muss beide Mannschaften zwar nicht gross beunruhigen, denn bis zur EM bleiben noch knapp 3 Monate und ein paar Testspiele Zeit. Gleichwohl hätte man sich ein bisschen mehr Erbauliches gewünscht.

Präzise Bälle von Schär

In der Schweizer Offensive lief das meiste über die linke Seite, welche Dan Ndoye beackerte. Ruben Vargas war ein Aktivposten, blieb aber glücklos. Zentrumsstürmer Noah Okafor von der AC Milan wirkte etwas verloren, er kam nicht auf viele Ballkontakte. Im Zentrum hielten Xhaka, Remo Freuler und Denis Zakaria dicht, den Angriff konnte aber auch dieses Trio nicht ankurbeln.

03:56 Video Die Live-Highlights bei Dänemark - Schweiz Aus Sport-Clip vom 23.03.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 56 Sekunden.

Defensiv stand die Mannschaft von Trainer Murat Yakin dafür gut, auch die Dänen tauchten kaum einmal gefährlich vor Sommer respektive Mvogo auf. Yakin liess mit einer Dreierkette bestehend aus Manuel Akanji, Fabian Schär und Ricardo Rodriguez spielen, die ihre Sache gut machte. Vor allem Schär sorgte mit einigen präzisen, langen Bällen immer wieder gekonnt für Spielverlagerungen.

Shaqiri kommt erst nach 76 Minuten

Xherdan Shaqiri wurde von Yakin erst in der 76. Minute für Vargas eingewechselt. Es war für ihn der 120. Einsatz im Nati-Dress. Xhaka steht bereits bei 122 Einsätzen. Getoppt werden diese Zahlen von Dänemarks Captain Simon Kjaer, der schon zum 131. Mal für sein Land auflief. Der Teamkollege Okafors bei der AC Milan musste sich jedoch nach gut einer Stunde angeschlagen auswechseln lassen.

So geht es weiter

Am Dienstag bestreitet die Nati in Dublin gegen Irland ein weiteres Testspiel (ab 20:10 Uhr live zu sehen bei SRF). Anfang Juni stehen dann die Heimspiele gegen Estland (04.06. in Luzern) sowie Österreich (08.06. in St. Gallen) an, ehe die Schweiz am 15. Juni in Köln gegen Ungarn in die EM-Endrunde startet.