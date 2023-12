Nach der Auslosung am letzten Freitag musste es schnell gehen: Eine Delegation des Schweizerischen Fussballverbandes schaute sich drei mögliche Standorte für das Nati-Camp während des Turniers im nächsten Sommer genauer an. Nun ist der Entscheid gefallen: Das Waldhotel in Stuttgart wird die Mannschaft beherbergen.

Deutschland war ebenfalls schon zu Gast

Im 4-Sterne-Superior-Hotel am Stadtrand stieg in jüngerer Vergangenheit bereits die deutsche Nationalmannschaft zweimal ab: 2020 und 2021 vor Spielen in der Nations League beziehungsweise der WM-Qualifikation. Trainingsplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe, die Nati geniesst dabei Gastrecht bei den Stuttgarter Kickers.

«Wir haben ein sehr gutes Gesamtpaket. Es ist ein erfahrenes Hotel», begründet Damien Mollard, Team Operation Manager der Nati, die Wahl. Die Nähe zum Flughafen und zur Schweiz hätten bei den Überlegungen ebenfalls eine Rolle gespielt.

00:28 Video Mollard: «Wir haben ein sehr gutes Gesamtpaket» Aus Sport-Clip vom 06.12.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Wege zu den Stadien eher lang

Dafür sind die Distanzen zu den Spielorten vergleichsweise gross. Köln, wo die Schweiz die ersten beiden Gruppenspiele gegen Ungarn und Schottland absolviert, ist fast 300 Kilometer entfernt. Nach Frankfurt, wo zum Abschluss der Gruppenphase das Kräftemessen mit Deutschland ansteht, beträgt die Entfernung noch 155 Kilometer.

Die EM-Gruppenspiele der Nati im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Samstag, 15. Juni: Schweiz – Ungarn (15:00 Uhr in Köln)

Mittwoch, 19. Juni: Schweiz – Schottland (21:00 Uhr in Köln)

Sonntag, 23. Juni: Schweiz – Deutschland (21:00 Uhr in Frankfurt)

«Es wäre schön gewesen, das Basiscamp in der Nähe der Stadien zu haben, in denen wir spielen», sagt Nati-Direktor Pierluigi Tami. Eine Vorauswahl der möglichen Hotels habe aber schon vor der Auslosung getroffen werden müssen.

Gerne hätte die Nati in Mainz logiert, um wesentlich näher an den Spielorten zu sein. Doch an jenem Camp seien auch diverse andere Nationen interessiert gewesen, sodass es schwierig geworden wäre, den Zuschlag zu erhalten. Dafür hat die Schweiz beim Waldhotel beispielsweise Belgien und Frankreich ausgestochen, die ebenfalls Interesse an dieser Anlage bekundet hatten.

Bild 1 / 5 Legende: Das Nati-Hotel in Stuttgart Die Anlage befindet sich an ruhiger Lage am Stadtrand. zvg/waldhotel-stuttgart.de Bild 2 / 5 Legende: Das Nati-Hotel in Stuttgart Blick auf den Aussenbereich mit Terrasse. zvg/waldhotel-stuttgart.de Bild 3 / 5 Legende: Das Nati-Hotel in Stuttgart Die SFV-Delegation verschaffte sich am Montag ein Bild vor Ort. SRF Bild 4 / 5 Legende: Das Nati-Hotel in Stuttgart Blick in eines der Zimmer. SRF Bild 5 / 5 Legende: Das Nati-Hotel in Stuttgart Hier wird das Team die Mahlzeiten zu sich nehmen. SRF

Wir werden lange zusammen sein und die Spieler sind sich eine gewisse Qualität gewohnt.

Man habe schliesslich ein Augenmerk darauf gelegt, die sonstigen Abläufe zu erleichtern. «Dass das Trainingszentrum ganz nahe am Hotel ist, hat eine wichtige Rolle gespielt», so Tami.

Auch Trainer Murat Yakin hat sich am Montag einen Eindruck vom Hotel machen können. «Wir werden lange zusammen sein und die Spieler sind sich eine gewisse Qualität gewohnt», sagt er. Wichtig sei, dass sich das Team im Hotel wohlfühle.