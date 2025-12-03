Kräftiges Rot, den Schweizer Pass als Vorbild, leuchtet im Dunkeln: Das ist das Nati-Heimdress 2026.

Legende: Für den Captain ein Symbol für «Entschlossenheit» Granit Xhaka im neuen Heimtrikot der Schweizer Nationalmannschaft. SFV

Das Schweizer Nationalteam hat zusammen mit seinem Ausrüster das Heimtrikot für das kommende Jahr präsentiert. Es fällt ziemlich klassisch aus, das kräftige, von Linien durchzogene Rot wird nur am Kragen und auf der Seite durch weisse Flächen kontrastiert.

Der Ausrüster beschreibt die neue Arbeitsuniform der Nati wie folgt: «Inspiriert vom ikonischen Design des Schweizer Passes verbindet das Trikot Tradition und Moderne und setzt neue Massstäbe im Sportdesign.»

Legende: Auch die Frauen-Nati wird in diesen Heimtrikots spielen Smilla Vallotto präsentiert das neue Heimtenue. SFV

2026 wollen wir nicht nur dabei sein, sondern ein Zeichen setzen und zeigen, dass die Schweiz zu den Besten der Welt gehört.

Für Captain Granit Xhaka steht das Design für «Zusammenhalt und Entschlossenheit». Er richtet im Hinblick auf die WM gleich eine Kampfansage an die Konkurrenz: «2026 wollen wir nicht nur dabei sein, sondern ein Zeichen setzen und zeigen, dass die Schweiz zu den Besten der Welt gehört.»

Eine Überraschung birgt das Dress laut Communiqué: «Unter UV-Licht leuchten die Logos auf der Brust neonrot – eine Hommage an die Schweizer Liebe zum Detail.»

Legende: Leuchtet im Dunkeln Das neue Nati-Trikot. SFV

Es steht schon fest, wann das neue Tenue erstmals Auslauf erhält: während den Länderspielen der Männer-Nati Ende März – dem Auftakt ins Turnierjahr 2026.