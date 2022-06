Die Schweiz muss in den Duellen mit Portugal und Spanien in der Nations League auf ihren Offensivspieler verzichten.

Legende: Muss pausieren Der Augsburger Ruben Vargas. Keystone/LAURENT GILLIERON

Ruben Vargas kann wie erwartet in den kommenden zwei Nations-League-Spielen der Schweizer Nationalmannschaft in Genf gegen Spanien (am Donnerstag) und Portugal (am Sonntag) nicht eingesetzt werden. Vargas erlitt am Sonntag beim Aufwärmen vor dem Match gegen Portugal eine muskuläre Verletzung im linken Oberschenkel.

Der Mittelfeldspieler wird aber bei der Mannschaft bleiben, um von der medizinischen Abteilung zu profitieren. Gegen Spanien fällt am Donnerstag zudem der gesperrte Fabian Schär aus. Die beiden Innenverteidiger Manuel Akanji und Nico Elvedi sowie Steven Zuber sind für die Partie fraglich. Ab Mittwoch bereitet sich das von Lissabon angereiste Nationalteam in Genf auf die nächsten Aufgaben vor.