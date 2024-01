Der Fahrplan der Schweizer Nati auf dem Weg an die EM 2024 in Deutschland konkretisiert sich.

Legende: Ab in wärmere Gefilde Murat Yakin lädt die Nati im März zum Trainingslager in Spanien. Keystone/Gian Ehrenzeller

Die Nati um Trainer Murat Yakin startet am 18. März mit einem Trainingslager im spanischen La Manga ins EM-Jahr. Im Anschluss daran testet die Schweiz am Samstag, 23. März, in Kopenhagen gegen Dänemark (20:00 Uhr) und am Dienstag, 26. März, in Dublin gegen Irland (20:45 Uhr).

Weitere Testspielgegner noch nicht bekannt

Für den EM-Feinschliff trifft sich das Nationalteam am 27. Mai in St. Gallen. Spieler, die mit ihren Klubs noch im Einsatz stehen, werden allenfalls später zum Team stossen.

02:33 Video Archiv: Attraktive EM-Gruppe für die Schweizer Nationalmannschaft Aus Sport-Clip vom 02.12.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden.

Vor der Reise nach Stuttgart ins Basiscamp der EM stehen am Dienstag, 4. Juni, in Luzern, und am Samstag, 8. Juni, in St. Gallen die Länderspiele 3 und 4 des Jahres im Programm. Die beiden Gegner und die Anspielzeiten sind noch nicht bekannt.

Die EM beginnt für die Schweiz am 15. Juni mit dem Gruppenspiel gegen Ungarn.