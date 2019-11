Die Schweiz gewinnt das letzte EM-Quali-Spiel in Gibraltar mit 6:1 und sichert sich das Ticket für die Endrunde.

Cedric Itten und Ruben Vargas ragen aus einem sonst lange bescheidenen Schweizer Team heraus.

Weil Irland und Dänemark parallel Remis spielen, holt die Schweiz noch den Gruppensieg.

Das Wichtigste und im Endeffekt einzig Relevante zuerst: Die Schweiz ist im kommenden Sommer an der EURO 2020 dabei! Ein Punkt in Gibraltar war gefordert. Wie zu erwarten war, wurden es drei. Damit qualifizieren sich die Schweizer zum 4. Mal in Serie für ein grosses Turnier.

Itten liefert, Vargas glänzt

Gegen die Weltnummer 196 reichte der Schweiz eine lange durchzogene Leistung zu einem Kantersieg. Der Fussballzwerg Gibraltar hatte schlicht nicht die Mittel, um die EM-Teilnahme der Schweizer zu gefährden. Bereits nach 10 Minuten steuerte das Team von Trainer Vladimir Petkovic einem mühelosen Sieg entgegen.

Nach einer flachen Hereingabe von Ruben Vargas verpassten im Sechzehner alle, nur Cedric Itten nicht. Der 22-Jährige musste nur noch einschieben und kam so bei seinem Startelf-Debüt im 2. Länderspiel zum bereits 2. Nati-Tor. In der Schlussphase machte der Stürmer des FC St. Gallen mit dem 5:1 gar noch den Doppelpack perfekt.

Neben Itten war es Vargas, der für das Schweizer Glanzlicht sorgte. Der Augsburg-Legionär konnte sich immer wieder durch seine Dribbelstärke und Schnelligkeit in Szene setzen und lieferte Argumente zuhauf, um auch gegen grössere Nationen eine wichtige Rolle in der Nati zu spielen.

Steigerung nach der Pause

Trotz früher Führung zeigte die Schweiz in der ersten Halbzeit einen trägen Auftritt. Nach dem Seitenwechsel schaltete sie einen Gang hoch und wurde sogleich dafür belohnt:

50. Minute: Nach einer Flanke von Loris Benito gelingt Vargas per Kopf das 2:0.

Nach einer Flanke von Loris Benito gelingt Vargas per Kopf das 2:0. 57. Minute: Vargas stiftet mit seiner Flanke Unruhe im Gibraltar-Strafraum. Christian Fassnacht behält den Überblick und staubt zum 3:0 ab.

Jubeln durften auch die Gibraltarer: Eine Unachtsamkeit in der Schweizer Abwehr ermöglichte dem Underdog sein insgesamt 3. Quali-Tor (74.). Die Schweiz reagierte prompt und kam 54 Sekunden nach dem 1:3 zum 4:1 durch Benito. Nach dem 5:1 von Itten sorgte Granit Xhaka in der 86. Minute für den Schlusspunkt.

Im anderen Spiel der Gruppe D trennten sich Irland und Dänemark im «Finalspiel» um das zweite EM-Ticket 1:1. Damit überholt die Schweiz die Dänen auf den letzten Drücker und beendet die Qualifikation auf Platz 1.

Auslosung Ende November

Dies ist insofern wichtig, als dass die Schweiz bei der Auslosung mindestens in Topf 2 kommen und so verhindert wird, in einer Gruppe mit gleich zwei Schwergewichten Unterschlupf zu finden. Die Endrunden-Auslosung geht am 30. November über die Bühne. Startschuss zur EM 2020 ist am 12. Juni in Rom.

