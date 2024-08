Yann Sommer beendet nach 10 Jahren als Nummer 1 seine Karriere im Nati-Tor.

Der 35-Jährige hat für die Schweizer Nationalmannschaft an 5 Endrunden das Tor gehütet und 94 Länderspiele absolviert – kein Schweizer Goalie kommt auf mehr.

Neue Nummer 1 in der Nati wird Gregor Kobel von Borussia Dortmund.

Im Tor der Schweizer Nati endet eine Ära: Yann Sommer erklärte am Montagmorgen seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. Der 35-jährige Goalie von Inter Mailand bestritt in den letzten gut 12 Jahren 94 Länderspiele. Seit dem Sommer 2014 war er Stammkeeper an 3 Europa- und 2 Weltmeisterschaften gewesen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Alles zu den Beweggründen seines Rücktritts und seinen Erlebnissen als langjähriger Nati-Goalie sehen Sie in Sommers Medienkonferenz – am Montag ab 10:30 Uhr in der SRF Sport App.

«Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, meine Karriere als Torhüter des Schweizer Nationalteams zu beenden. Es war mir eine grosse Ehre und ein Privileg, mein Land während 12 Jahren in 94 Länderspielen auf höchstem Niveau vertreten zu dürfen. Mit dem Abschluss einer weiteren grossartigen Endrunde an der EM in Deutschland, wo ich zuvor unvergessliche Jahre in der Bundesliga verbracht habe, ist nun der Moment gekommen, um Abschied zu nehmen», schreibt Sommer, der in seinen 94 A-Länderspielen 35 Mal ohne Gegentor geblieben ist, in seinem Statement.

«Die Zeit in der Nati hat mir sehr viel bedeutet. Stolz blicke ich zurück auf die vielen unvergesslichen Momente, die spannenden Spiele, die gemeinsam gefeierten Siege und die Herausforderungen, die wir zusammen gemeistert haben. Seit meinem 15. Lebensjahr war die Nati ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Von den Anfängen in der U-16 bis zur U-21, zu den zehn Jahren als Nummer 1 des Nationalteams, in welchen ich jede WM- und EM-Endrunde bestritt. Wir erreichten viermal den Achtelfinal und zweimal den Viertelfinal», sagt Sommer.

Und weiter: «Diese Erinnerungen werden für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei all meinen Mitspielern, dem gesamten Staff, den Trainern und natürlich bei meiner Familie, meinem persönlichen Team und den Schweizer Fans zu bedanken. Ohne eure Unterstützung, euer Vertrauen und euren Glauben an mich wären diese Erfolge nicht möglich gewesen. Ihr habt mir stets die Motivation gegeben, bestmögliche Leistungen abzurufen.»