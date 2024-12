Per E-Mail teilen

Legende: Erfolgreiches Duo Murat Yakin (links) und Giorgio Contini. Freshfocus/Toto Marti

Er kam nicht völlig überraschend, ist für Nationalcoach Murat Yakin aber dennoch eine grosse Herausforderung: der Wechsel seines Assistenten Giorgio Contini zu den Young Boys , der letzte Woche bekannt wurde. Yakin weiss, was er an Contini hatte.

Wir hatten blindes Vertrauen zueinander, und ich habe es sehr geschätzt, dass er sich für dieses Projekt begeistern konnte.

Es sei für ihn klar gewesen, dass dieser wieder Cheftrainer sein wolle, sagte Yakin in einem Interview mit dem Blick . Solche Wechsel gehörten zum Geschäft. Contini war nach Chefposten unter anderem bei St. Gallen, Lausanne und GC im Februar zur Schweizer Nationalmannschaft gestossen und hatte grossen Anteil an der erfolgreichen EM in Deutschland mit der Qualifikation für die Viertelfinals.

«Er war ein Glücksfall», betonte Yakin. «Wir hatten blindes Vertrauen zueinander, und ich habe es sehr geschätzt, dass er sich für dieses Projekt begeistern konnte.»

Ein bis zwei Personen als Nachfolger

Nun steht die Suche nach einem Nachfolger an. «Wir feilen zurzeit noch an den Details der Strategie für das bevorstehende Länderspieljahr und für die WM-Qualifikationsspiele (für die WM 2026)», verriet Yakin. Davon hänge das Anforderungsprofil für den neuen Assistenzcoach ab. «Wir brauchen eine oder vielleicht auch zwei Personen, die gemeinsam mit mir und dem restlichen Staff diesen Plan präzise und erfolgreich umsetzen können.»

Erfolgreich war die Nationalmannschaft im Sommer, doch im Herbst schwächelte sie wie schon vor einem Jahr. Für Yakin, der seinen Vertrag im Sommer verlängerte, gibt es dafür aber Gründe: Verletzungen, wenig Glück mit den Schiedsrichtern und der Rücktritt der drei Stützen Fabian Schär, Yann Sommer und Xherdan Shaqiri.

Weiter geht es für das Nationalteam mit einem oder zwei Testspielen Ende März. Die WM-Qualifikation startet am 5. September zuhause gegen den Kosovo .

WM-Quali 2026