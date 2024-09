Per E-Mail teilen

Zwei Spiele, null Punkte und ein Torverhältnis von 1:6. Der Schweizer Nationalmannschaft ist der Auftakt in die Nations League gründlich missglückt. Gegen Spanien schnupperte die Nati mit einem Mann mehr lange am Ausgleich, ehe sie von den effizienten Spaniern gnadenlos ausgekontert wurden.

Abwehrchef Manuel Akanji war wenig überraschend schon von den ersten zwei Gegentreffern wenig angetan: «Alle vier Gegentore beschäftigen mich, sie waren nicht nötig. Es waren Absprachefehler, wir schauten nicht genau, wo der Gegner sich befindet.» Trotz Rückstand war der Verteidiger mit der Leistung in der ersten Halbzeit grundsätzlich zufrieden. Nach dem Seitenwechsel hätte sein Team daran aber nicht anknüpfen können.

«In der zweiten Halbzeit machten wir das nicht mehr, ich weiss nicht warum. Wir spielten oft Pässe ohne Druck, obwohl wir einen Mann mehr hatten und Überzahlsituationen hätten schaffen müssen, vor allem über die Seite.»

Es war nicht alles schlecht, was wir zeigten.

Erinnerung an 2022

Der kapitale Fehlstart in die Kampagne ist für die Schweiz kein Neuland. Vor drei Jahren startete die Nati sogar mit drei Niederlagen und brachte dabei nur ein Tor zustande. Dank drei Siegen hielt das Team dennoch die Klasse. Trainer Murat Yakin bleibt deswegen optimistisch:

«Es ist noch nichts verloren und war nicht alles schlecht, was wir zeigten. Es ist bitter, in Dänemark wegen Schiedsrichterentscheiden ein Spiel zu verlieren, und auch heute gab es einige Aktionen, die gegen uns liefen. Wir spielten dominant, das Glück war jedoch nicht auf unserer Seite.» Tatsächlich bekundete die Schweiz wie schon in Kopenhagen mit zwei aberkannten Treffern und einem nicht gegebenen Elfmeter Pech.

Weitere Stimmen zum Spiel:

Remo Freuler: «Klar ist, dass eine solche Leistung nicht reicht. Wir müssen in der defensiven Phase viel besser arbeiten. Es kann nicht sein, vier Gegentore in einem Spiel zu erhalten. In den letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit agierten wir mit viel Schwung. Nach der Pause wollten wir das Gleiche machen, was uns nicht mehr gelang. Wir machten viel zu wenig Druck.»