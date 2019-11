Legende: Neu beim Schweizer Fussballverband Adrian Arnold. SRF

Adrian Arnold übernimmt die Leitung der Abteilung Kommunikation des Schweizerischen Fussballverbands (SFV). Er tritt seinen neuen Posten per 1. Februar 2020 an und wird zugleich Mitglied der Geschäftsleitung. Damit besetzt der Verband den zuletzt vakanten Posten in der Kommunikationsabteilung.

Im August gab der Medienverantwortliche Marco von Ah seine Funktion per sofort ab. Der Wechsel war eine Konsequenz des Berichts von Bernhard Heusler und Georg Heitz: Das Duo hatte als Folge der Geschehnisse während der WM-Endrunde 2018 («Doppeladler-Affäre») die Verbandsstrukturen untersucht.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Noch kein Nachfolger Von Ah nicht mehr Medienverantwortlicher der Nati 08.08.2019

Ehemaliger Fussballer

Der 46-jährige Adrian Arnold ist studierter Jurist und war zuvor während 20 Jahren als Korrespondent für das SRF tätig. Früher spielte Arnold selber aktiv Fussball in der 1. Liga beim FC Raron und beim FC Brig in der 2. Liga.