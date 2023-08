Nationaltrainer Murat Yakin hat sein Aufgebot für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen den Kosovo (9.9.) und Andorra (12.9.) bekanntgegeben. Dabei verzichtet der 48-Jährige auf grosse Überraschungen. Mit Filip Ugrinic (YB) ist zumindest ein Neuling im Aufgebot.

Der Mittelfeldspieler überzeugte in der aktuellen Saison beim Schweizer Meister und traf unter anderem am Dienstagabend in der Champions-League-Qualifikation gegen Maccabi Haifa. Auch in der Super League konnte er sich bereits einmal in die Torschützenliste eintragen.

Das ganze Schweizer Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Tor: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Yann Sommer (Inter Mailand). Verteidigung: Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Edimilson Fernandes (Mainz), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Cédric Zesiger (Wolfsburg). Mittelfeld und Sturm: Michel Aebischer (Bologna), Zeki Amdouni (Burnley), Uran Bislimi (Lugano), Remo Freuler (Nottingham Forest), Cedric Itten (Young Boys), Ardon Jashari (Luzern), Dan Ndoye (Bologna), Noah Okafor (AC Milan), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Djibril Sow (FC Sevilla), Renato Steffen (Lugano), Filip Ugrinic (Young Boys), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Leverkusen), Denis Zakaria (Monaco).

Daneben setzt Yakin auf bewährte Kräfte. Überraschend ist, dass nur 6 Verteidiger im Aufgebot stehen. Im Vergleich zum letzten Zusammenzug fehlen mit Ulisses Garcia (YB), Eray Cömert (Nantes) und Jordan Lotomba (OGC Nice) gleich drei Verteidiger, die es nicht mehr ins Aufgebot geschafft haben.

04:47 Video Yakin: «Es ist unsere Aufgabe, dass sich Spieler international zeigen können» Aus Sport-Clip vom 30.08.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 47 Sekunden.

Ohne Rieder und Zuber

Ebenfalls nicht mehr dabei ist Steven Zuber (AEK Athen), zudem fehlt Breel Embolo (AS Monaco) verletzungsbedingt. Ohne Aufgebot blieb auch Youngster Fabian Rieder, der wie Ugrinic mit YB die Champions-League-Gruppenphase erreichte.

Sein Fehlen erklärte Yakin wie folgt: «Fabian hat seit einem Jahr durchgespielt. Man sieht bei ihm, dass diese Intensität, auch emotional, nicht spurlos an ihm vorbeigegangen ist.» Yakin sei mit dem Spieler im Austausch, der sich auch auf seine neue Situation – ein Transfer steht an – gut vorbereiten solle.

01:36 Video Yakin: «Wir sind mit Rieder im Austausch, er ist da sehr vernünftig» Aus Sport-Clip vom 30.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden.

Gegenüber der letzten Selektion im Juni sind Noah Okafor, Cedric Itten, Ardon Jashari und Dan Ndoye wieder dabei.

Der weitere Fahrplan

Die Schweiz bestreitet die nächsten beiden Partien der EM-Qualifikation am 9. September gegen den Kosovo in Pristina und am 12. September gegen Andorra in Sitten.

Die Schweizer Quali-Spiele im Überblick Box aufklappen Box zuklappen 9. September: Kosovo – Schweiz

12. September: Schweiz – Andorra

12. Oktober: Israel – Schweiz

15. Oktober: Schweiz – Belarus

18. November: Schweiz – Kosovo

21. November: Rumänien – Schweiz

Nach vier von zehn Spieltagen führt die Mannschaft von Yakin die Tabelle der Gruppe I mit zwei Punkten Vorsprung auf Rumänien und drei auf Israel an. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland.