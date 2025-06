Nach über 30 Jahren testet die Schweiz am Samstag wieder gegen Mexiko. Die Partie in Salt Lake City markiert das erste von zwei Spielen auf der USA-Reise der Nati. Die Länderspiele in Übersee sind für Murat Yakin und Co. eine Art Hauptprobe für die bevorstehenden Ernstkämpfe im Herbst. Es gilt, sich den letzten Schliff für die im September beginnende WM-Quali zu holen.

Im Vergleich zum Zusammenzug im März kann der Nationaltrainer in der Hauptstadt des US-Bundesstaats Utah fast auf sämtliche Aushängeschilder zählen. Captain Granit Xhaka ist wie Abwehrchef Manuel Akanji zurück im Camp. Einzig Ruben Vargas fehlt verletzt. Das ist Yakin wichtig, denn: «Wir wollen jetzt nichts mehr probieren und die beste Formation auf den Platz bringen.»

Gimenez/Jimenez wie Isak/Gyökeres?

Es sei wichtig, die Testspiele in Bestbesetzung bestreiten zu können. Hinsichtlich Erwartungen hält Yakin den Ball allerdings flach: «Wir hoffen, dass wir gegen einen guten Gegner ein gutes Spiel zeigen können.» Mexiko zeichnet sich besonders durch seine starke Offensive aus.

Der Doppelsturm aus Santiago Gimenez von Milan und Raul Jimenez von Fulham hat Parallelen zum Angriff der Schweden mit Alexander Isak und Viktor Gyökeres, dem die Nati in der WM-Quali gegenüberstehen wird. «Daher ist das Duell ein optimaler Test», blickt Yakin voraus. Er sei gespannt, wie seine Mannschaft dagegenhalten und ihr Spiel durchziehen könne.

Zakaria reist ab

Yakins Plänen für die Partie am Samstag machte am Donnerstagmorgen eine Verletzungsmeldung einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der «Überbesetzung» im Mittelfeld der Schweizer Nati liebäugelte der 50-Jährige damit, Denis Zakaria in der Abwehr einzusetzen. Den Monaco-Captain plagen aber muskuläre Probleme, weshalb er noch am Freitag aus dem Nati-Camp abreiste.

Ich bin froh, dass Jashari dabei ist. Ich will ihn schon einmal auf dem Platz sehen.

«Es wäre schön gewesen, dies zu versuchen, da es nachher keine Möglichkeit mehr gibt», bedauert Yakin den Ausfall. Das gehöre aber zum Business. Man habe gute Alternativen selektioniert: «Vielleicht gibt es jetzt für einen anderen Spieler eine Chance.»

Eine solche dürfte am Samstag Ardon Jashari bekommen. Der Spieler der Saison in der belgischen Liga hat den Nationaltrainer beeindruckt: «Ich bin froh, dass er dabei ist und will ihn schon einmal auf dem Platz sehen.» Ob dies von Beginn an oder erst während dem Spiel sein wird, wollte er noch nicht sagen.

Rodriguez: «Ein schöner Test»

Diese Frage wird sich bei Ricardo Rodriguez kaum stellen. Der Verteidiger ist unter Yakin in der Schweizer Abwehr gesetzt und blickt auf ein gelungenes erstes Jahr bei Betis Sevilla zurück, in dem er sich im Verlaufe der Saison zum Stammspieler mauserte.

Auf den anstehenden Test in den USA freut sich der 32-Jährige. Gegen den Doppelsturm erwarte die Defensive viel Arbeit: «Sie spielen gut zusammen. Es wird ein schöner Test.» Rodriguez ist aber guten Mutes, dass die Schweiz die beiden Angreifer in Schach halten kann. «Wir haben unter der Woche gut trainiert. Wenn wir den Plan des Trainers umsetzen und konzentriert sind, sieht es gut aus.»