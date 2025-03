Erst seit letztem Dienstag ist Stefan Gartenmann im Besitz des Schweizer Passes und somit überhaupt spielberechtigt für die die Nati. Der 28-Jährige wuchs in Dänemark auf und durchlief die Jugendabteilung beim FC Roskilde, dem Klub aus seiner Geburtsstadt. Sein Debüt im Profi-Fussball gab Gartenmann in den Niederlanden bei Heerenveen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Partie Nordirland – Schweiz zeigen wir Ihnen am Freitag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport-App. Das Testspiel Schweiz – Luxemburg am 25. März gibt es ab 20:15 Uhr ebenfalls auf sämtlichen SRF-Kanälen zu sehen.

Im vergangenen Sommer wechselte der Verteidiger vom dänischen Klub Midtjylland zu Ferencvaros. Beim ungarischen Meister gehört Gartenmann zum Stammpersonal, mit guten Leistungen brachte er sich ins Gespräch für ein Nati-Aufgebot, welches er letztlich selbst «provozierte»: «Wir hatten ihn auf dem Radar. Es kam dann aber auch ein Tipp von ihm, dass er bereit wäre für die Schweizer Nati», erklärte Nati-Coach Murat Yakin am Donnerstag die Nomination Gartenmanns.

Am Rande des Meisterschaftsspiels von Ferencvaros gegen Kecskemeti konnte SRF mit dem Schweizer Neo-Internationalen über sein Aufgebot für das SFV-Nationalteam sprechen.

Die Bedeutung, für die Schweiz aufzulaufen: «Es ist ein Traum für mich. Mein Opa war ein stolzer Schweizer, es ist unglaublich für mich, für die Nati spielen zu können.»

Am Montag reist Gartenmann wie alle anderen Nati-Akteure nach Portugal. In Faro absolviert die Schweiz ein Kurz-Trainingslager, bevor am Freitag in Belfast das Testspiel gegen Nordirland steigt. Am 25. März wird der Zusammenzug mit einem weiteren Testspiel gegen Luxemburg in St. Gallen beschlossen.

