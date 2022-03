Legende: Stösst erst später zur Nati Captain Granit Xhaka. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Xhaka fehlt krankheitshalber, Köhn bleibt in Salzburg

Die Schweizer Nationalmannschaft musste ihr erstes Training am Montag in Marbella ohne Granit Xhaka abhalten. Der Mittelfeldspieler von Arsenal fehlte krankheitshalber und wird erst am Dienstag nach Spanien reisen. Nicht zum Team von Nationaltrainer Murat Yakin stossen wird Philipp Köhn, der aufgrund einer Knieverletzung in Salzburg bleibt. Der Trainerstaff verzichtet darauf, einen vierten Goalie nachzunominieren.