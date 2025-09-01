Loretz rückt für Mvogo nach

Die Schweizer Nationalmannschaft muss bei den WM-Quali-Spielen gegen den Kosovo (5. September) und Slowenien (8. September) ohne Goalie Yvon Mvogo auskommen. Der 31-Jährige, nominell die Nummer 3 hinter Stammkeeper Gregor Kobel und Marvin Keller, steht aufgrund von aktuellen Vertragsverhandlungen nicht zur Verfügung. Nach Auslaufen seines Vertrages bei Lorient war Mvogo zuletzt vereinslos. Kurz nachdem die Nati die Absenz des gebürtigen Kameruners bekanntgegeben hatte, meldete sich Lorient: Mvogo verlängert nun doch beim Ligue-1-Aufsteiger für zwei weitere Jahre. Im Kader von Trainer Murat Yakin wird Mvogo durch Luzern-Goalie Pascal Loretz ersetzt.

WM-Quali 2026