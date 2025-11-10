 Zum Inhalt springen

News von der Schweizer Nati Sierro muss verletzt passen – Omeragic nachnominiert

10.11.2025, 18:23

Vincent Sierro.
Legende: Steht der Nati nicht zur Verfügung Vincent Sierro. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Omeragic rückt für Sierro nach

Die Schweizer Nationalmannschaft muss bei den WM-Quali-Spielen gegen Schweden und den Kosovo ohne Mittelfeldspieler Vincent Sierro auskommen. Beim 30-Jährigen ist am Montagnachmittag bei einer medizinischen Untersuchung eine Wadenverletzung diagnostiziert worden. Sierro hat das Nationalteam bereits verlassen. Mit Becir Omeragic von Montpellier wurde ein Abwehrspieler nachnominiert. Die beiden angeschlagenen Verteidiger Ricardo Rodriguez und Luca Jaquez haben am Montag individuelle Einheiten absolviert.

WM-Quali 2026

SRF Sport App, Livestream, 1.9.2025, 15:10 Uhr ; 

