Die Schweizer Nati bezog am Sonntagabend zuhause in Genf gegen Spanien eine 1:4-Schlappe. Dabei blieben viele Spieler einiges schuldig – dies sehen auch die Leserinnen und Leser von SRF so.

Nur vier Akteure konnten sich mit je 3,5 von 5 Punkten noch eine zufriedenstellende Bewertung abholen: Gregor Kobel, Manuel Akanji, Zeki Amdouni und Ruben Vargas.

Gleich zehn Spieler wurden von den knapp 4000 Abstimmenden mit 2,5 Punkten abgestraft, Fabian Rieder kam immerhin auf 3 Zähler.