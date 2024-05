Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Eine weitere Pause droht Für Breel Embolo. IMAGO / PanoramiC

Beim Meisterschaftsspiel mit der AS Monaco am Sonntag musste Breel Embolo verletzt ausgewechselt werden. Jetzt ist die Diagnose da. Gemäss Informationen von blue soll sich der Stürmer einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen haben.

Damit müsste der Nationalstürmer rund drei bis vier Wochen pausieren und würde die Vorbereitung auf die EM in Deutschland weitgehend verpassen. Das erste Spiel der Schweizer Nati an der Endrunde findet am 15. Juni gegen Ungarn statt.

Nur fünf Einsätze

Embolo hatte in dieser Saison, die er aufgrund eines Kreuzbandrisses fast komplett verpasst hatte, erst fünf Einsätze. Am Freitag gibt Nationaltrainer Murat Yakin das vorläufige EM-Kader bekannt. Vor wenigen Tagen hatte Yakin Embolo noch sein Vertrauen ausgesprochen.