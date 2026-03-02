Nati-Trainer Murat Yakin besuchte das Training des FC Lutry. Der Klub war besonders betroffen von der Tragödie in Crans-Montana.

Legende: Überraschten die Junioren des FC Lutry Murat Yakin und Davide Callà. Freshfocus/Blick/Toto Marti (Archiv)

Die vom Drama in Crans-Montana schwer getroffenen Junioren des FC Lutry haben am Montagabend Besuch von Murat Yakin erhalten. Der Trainer der Schweizer Nationalmannschaft kam mit seinem Assistenten Davide Callà und Torwarttrainer Patrick Foletti, um ihnen ein Überraschungstraining zu geben.

«Wollten einen Moment der Freude bereiten»

Yakin und seine Staff-Mitglieder leiteten vor zahlreichen Eltern das Training der Junioren A und B des Klubs. Der Besuch war weder vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) noch vom FC Lutry im Voraus angekündigt worden. «Wir wollten den Mannschaften, die junge Spieler verloren haben, einen Moment der Freude bereiten», sagte SFV-Sprecher Adrian Arnold gegenüber Keystone-SDA.

Der FC Lutry war besonders betroffen vom Drama in Crans-Montana, bei dem in der Neujahrsnacht 41 Menschen ums Leben kamen und 115 verletzt wurden. Viele junge Spieler des Klubs gehören zu den Opfern.