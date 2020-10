So etwas geschieht auch nicht alle Tage. Der Schweizer Nationalmannschaft gelangen gegen Deutschland auswärts 3 Treffer. Fast noch kurioser: Zum Sieg reichte es trotzdem nicht.

Nati-Captain Granit Xhaka fand es schwierig, unmittelbar nach dem Spiel eine Analyse abzugeben, stellte aber sofort klar: «Wenn du gegen die Deutschen 3 Tore erzielst, musst du das Ding einfach nach Hause bringen.»

Von «zu vielen Geschenken» an die Deutschen sprach Vladimir Petkovic, «wir haben mehr verdient». Positiv stimmte den Nati-Trainer allerdings, dass die Mannschaft in der Offensive endlich wieder «konkreter» agiert habe. Das hatte er nach dem zahmen Auftakt in Spanien schmerzlich vermisst.

Shaqiri liess Klasse aufblitzen

Besonders ärgerlich: Die SFV-Auswahl verspielte zuerst eine 2:0-, dann eine 3:2-Führung. «Es ist schade, weil wir wieder einmal nicht belohnt wurden, für die Leistung, die wir gezeigt haben», so Xhaka.

Lobende Worte hatte der Mittelfeld-Stratege für Xherdan Shaqiri bereit. Der Liverpool-Söldner durfte von Beginn weg mittun und verlieh dem Schweizer Angriffsspiel besonders in der 1. Halbzeit das gewisse Etwas: «Er hat enorme Qualitäten nach vorne. Er ist ein Schlüsselspieler, den wir brauchen», so der Captain.

Und wie schätzte Shaqiri die Partie selbst ein? «Es war ein sehr guter Match, von beiden Seiten. Auch zum Zuschauen.» Er sei froh, wieder «eine anständige Leistung gebracht zu haben. Wir können zufrieden sein mit dem Spiel.»