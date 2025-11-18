Mit dem Schweizer Nationalteam sorgt Mladen Mijajlovic an der U17-WM in Katar für Furore. Sein Klub SC Freiburg will das Talent aber behutsam an den Erwachsenenfussball heranführen.

Legende: Glänzt auch als Vorlagengeber Mladen Mijajlovic. Freshfocus/Nikola Krstic

Dank seinen starken Auftritten am Turnier in Katar (2 Tore, 1 Vorlage) ist Mladen Mijajlovic plötzlich Gesprächsthema bei den Schweizer Fussball-Fans. Für seinen Stammverein SC Freiburg kommen diese Leistungen wenig überraschend. «Mladen ist ein aussergewöhnlich guter Kicker, technisch hervorragend, mit Spielwitz und Torgefährlichkeit ausgestattet», sagt Klemens Hartenbach, Sportdirektor und Chefscout bei den Profis des SC Freiburg, im Fachmagazin kicker.

Von Aarau nach Freiburg

Im Juli 2025 wechselte der schweizerisch-serbische Doppelbürger vom FC Aarau zu den Breisgauern. In der U19-Bundesliga buchte Mijajlovic in 10 Spielen 6 Skorerpunkte (3 Tore, 3 Vorlagen). Für den weiteren Verlauf seiner Karriere wird gemäss Hartenbach ein Faktor entscheidend sein: «Es hängt alles davon ab, was körperlich bei ihm passieren wird. Er ist noch vergleichsweise klein und schmächtig.»

Der 1,75 m grosse Techniker soll behütet werden. «Wir müssen dann auch mal Versuchungen widerstehen, ihn eine Stufe höher schieben zu wollen, wenn dort Dinge auf ihn zukommen, die physisch noch nicht angebracht sind.»

Wie gross wird der Hype?

Die unmittelbare Zukunft scheint geregelt. Mijajlovic hat einen bis Sommer 2027 laufenden Vertrag in Freiburg. Im Fussball-Geschäft kann es jedoch schnell gehen. «Wir haben mit der Familie und dem Berater die Dinge eingeordnet und einen guten Plan besprochen. Aber man weiss nicht, wie gross manchmal ein Hype werden kann.»

Dass Freiburg eine gute Adresse für Schweizer Junioren ist, beweist das Beispiel Johan Manzambi. Der 20-Jährige hat einen steilen Aufstieg hinter sich. Mit Bruno Ogbus (19) steht ein weiterer Schweizer beim Bundesliga-Klub im Kader. Für Mijajlovic geht es vorerst darum, mit der Nati die Viertelfinal-Quali zu schaffen (Partie gegen Irland ab 15:45 Uhr im RSI-Livestream).