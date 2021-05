Renato Steffen und grosse Turniere – das passt bislang einfach nicht. Nachdem der Wolfsburger Offensivspieler bereits die EURO 2016 verletzt verpasst hatte und 2 Jahre später nicht für die WM in Russland aufgeboten wurde, wird der 29-Jährige auch an der EURO in diesem Jahr fehlen.

Aufgrund seiner Bänderverletzung im Sprunggelenk, die Steffen Anfang März erlitten hatte, muss der Nati-Spieler nicht nur für den Saisonendspurt in der Bundesliga passen. Steffen wird auch nicht rechtzeitig für die EM, die am 11. Juni beginnt, fit. Dies schreibt sein Arbeitgeber VfL Wolfsburg.