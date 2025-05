Am 2. Juni reist die Nati nach Übersee, wo sie am 7. und 11. Juni die Testspiele gegen Mexiko und die USA bestreitet.

Legende: Freut sich auf die Testspiele in den Vereinigten Staaten Murat Yakin. Keystone/Ennio Leanza

Mit 26 Spielern reist Murat Yakin in die Vereinigten Staaten für die anstehenden Testspiele gegen Mexiko und die USA. Grund für die Partien im Ausland ist die Women's EURO, die heuer in der Schweiz stattfindet. Weil die Stadien hierzulande für das Turnier noch umgerüstet werden müssen, stehen sie nach Abschluss der Super-League-Saison nicht für Testspiele zur Verfügung.

Deshalb holt sich die Nati in Übersee den nächsten Schliff für den im September anstehenden Start der WM-Quali. Besonders das erste Spiel gegen Mexiko in Salt Lake City dürfte vor grossartiger Kulisse stattfinden. Laut Nati-Medienchef Adrian Arnold rechnet man mit über 40'000 Fans.

Der Nati-Fahrplan für die Testspiele in den USA Box aufklappen Box zuklappen 2. Juni: Flug nach Salt Lake City

7. Juni: Mexiko – Schweiz in Salt Lake City (Anpfiff: 22 Uhr Schweizer Zeit)

8. Juni: Flug nach Nashville

11. Juni: USA – Schweiz in Nashville (Anpfiff: 02:07 Uhr Schweizer Zeit)

11. Juni: Heimreise nach Zürich

Spieler und Staff werden sich am 2. Juni treffen und in die Hauptstadt des US-Bundesstaats Utah fliegen. In Salt Lake City wird die Nati bis zum Duell mit Mexiko am 7. Juni vier Trainingseinheiten absolvieren. Am Tag nach der Partie folgt der Flug nach Nashville, wo am 11. Juni das zweite Testspiel gegen die USA ausgetragen wird.

Im September gilt es ernst

Die WM-Quali beginnt für die Nati im Herbst mit zwei Heimspielen im Basler St. Jakob-Park. Am 5. September geht es mit dem Spiel gegen den Kosovo los, 3 Tage später misst sich die Schweiz mit Slowenien. Beide Spiele beginnen um 20:45 Uhr und sind live bei SRF zu sehen.

