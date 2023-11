Den ersten Matchball in Sachen EM-Qualifikation hat die Nati liegengelassen. Am Samstag bietet sich die nächste Chance.

Die Nati muss nachsitzen: So klappt es am Samstag

Legende: In Basel wollen die Schweizer Fans jubeln Das Hinspiel in Pristina Anfang September endete 2:2. Keystone/Jean-Christophe Bott

Die Schweizer Nationalmannschaft tritt die Rückreise aus Ungarn am Donnerstag ohne EM-Ticket im Gepäck an. Stattdessen nimmt sie eine grosse Portion Frust mit nach Hause. Am Mittwochabend war man gegen Israel seiner Favoritenrolle in dieser EM-Qualifikation einmal mehr nicht gerecht geworden.

Zur Erinnerung: Hätte die Nati den Sieg in Felcsut über die Zeit gerettet, hätte sie sich trotz eines überschaubaren Auftritts nach dem Schlusspfiff über die definitive EM-Qualifikation freuen können.

Zwei Szenarien möglich

So aber müssen sich die Schweizer mindestens bis Samstag gedulden. Im St. Jakob Park bietet sich dem Team von Murat Yakin die zweite Chance, den Sack zuzumachen. Zwei Szenarien kommen dafür in Frage:

Ein Sieg: Gewinnt die Nati das Heimspiel in Basel, hat sie das EM-Ticket auf sicher, unabhängig davon, was im Parallelspiel zwischen Israel und Rumänien passiert.

Ein Unentschieden: Ein Punkt reicht den Schweizern, wenn Rumänien gegen Israel gewinnt oder ebenfalls unentschieden spielt. Dann können die Schweizer und Rumänen nicht mehr von den ersten zwei Plätzen verdrängt werden respektive Israel einen solchen nicht mehr erreichen.

Trifft am Samstag keines dieser beiden Szenarien ein, kommt es im letzten Qualispiel am Dienstagabend auswärts gegen Rumänien zum grossen Showdown. Die Schweizer würden gut daran tun, einen solchen zu vermeiden.

Ein heisser Tanz dürfte aber bereits das Spiel am Samstagabend gegen den Kosovo werden. Der St. Jakob Park ist ausverkauft, viele Fans werden die Gäste unterstützen.