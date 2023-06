Die Schweizer Nati bestreitet in den nächsten Tagen zwei weitere Spiele in der EM-Quali. Wir liefern den Überblick.

Die Nati will gegen Andorra und Rumänien weiter brillieren

Legende: Die Gegner im Blick Zeki Amdouni (M.) und seine Teamkollegen im Training in Tenero. Keystone/Ti-Press/Samuel Golay

Nach dem gelungenen Auftakt mit zwei Siegen im März wird die EM-Kampagne der Schweizer Nationalmannschaft fortgeführt. Das Team von Trainer Murat Yakin versammelte sich am Samstag in Tenero, um sich auf die nächsten Aufgaben vorzubereiten.

Das öffentliche Training vom Sonntag zog grosse Aufmerksamkeit auf sich, gut 3200 Fans säumten bei schönstem Wetter den Fussballplatz. Noch bis Donnerstag bleibt die Mannschaft im Tessin, ehe die Abreise nach Andorra erfolgt.

Fahrplan der nächsten Woche:

Freitag , 16.6.: Spiel gegen Andorra (in Andorra la Vella)

, 16.6.: Spiel gegen (in Andorra la Vella) Montag, 19.6.: Spiel gegen Rumänien (in Luzern)

Ziel der Nati wird es sein, die blütenweisse Weste (keine Gegentore, kein Punktverlust) in der Qualifikation zur EM-Endrunde 2024 in Deutschland zu wahren.

02:33 Video Schär: «Man hat im Hinterkopf, dass es schon bald wieder losgeht» Aus Sport-Clip vom 11.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden.

Noch nicht eingerückt ist Manuel Akanji, der sich am Samstag mit Manchester City den Titel in der Champions League gesichert hat. Der Verteidiger wird voraussichtlich in Bälde zum Team stossen.

Nach den Partien in Andorra und Luzern geht es für die Nati-Spieler erstmals in die verdienten Sommerferien. Der nächste Zusammenzug steht dann erst Mitte September an, mit Spielen gegen den Kosovo und erneut Andorra.

Die Schweizer Spiele in der EM-Quali im Überblick

DATUM GEGNER SPIELORT 16. Juni Andorra Andorra la Vella 19. Juni Rumänien Luzern 9. September Kosovo Pristina 12. September Andorra Sion 12. Oktober Israel Tel Aviv-Jaffa 15. Oktober Belarus St. Gallen 18. November Kosovo Schweiz (tbd) 21. November Rumänien Rumänien (tbd)