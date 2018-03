Mit zwei Siegen ohne Gegentor schliesst die Schweizer Nationalmannschaft ein resultatmässig erfolgreiches Camp ab. Knapp zweieinhalb Monate vor der WM in Russland scheint die Nati auf gutem Weg zu sein. Das sieht auch SRF-Fussballexperte Benjamin Huggel so – mit Abstrichen.

Huggel über ...

... die Form der Nati: «Die Mannschaft ist in einem sehr guten Zustand. Vor allem die zwei Siege ohne Gegentor sind erfreulich. Allerdings waren die Gegner nicht auf dem absoluten Top-Niveau, nicht so wie sie an der WM sein werden.»

... die B-Elf gegen Panama: «Trotz der vielen Spieler-Wechsel war kein Qualitätsabfall zu sehen. Spieler, die sich nicht in der Startelf sehen, haben Tore geschossen, Assists gegeben, haben sich in die Mannschaft gespielt.»

Das sogenannte Tannenbaum-System ist eine Alternative.

... die taktische Ausrichtung: «Mit drei zentralen Mittelfeldspielern, zwei Offensiven, die sich zur Mitte orientieren und einer Spitze – das sogenannte Tannenbaum-System – ist sicher eine Alternative. Mit drei Verteidigern, wie es in den zwei Testspielen jeweils in der letzten Viertelstunde praktiziert wurde, da braucht es noch mehr Zeit für einen Ernstkampf.»

... die Verteidigung: «Möglich, dass Manuel Akanji Johan Djourou in der Innenverteidigung verdrängt. Vladimir Petkovic wird sich aber sicher auch anschauen, wieviele Einsatzminuten diese Spieler in ihren Vereinen haben.»

