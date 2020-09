Am Dienstag trifft die Schweizer U21 in der EM-Qualifikation erneut auf die Slowakei. Es lockt der 6. Sieg im 6. Spiel.

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft überzeugte in der EM-Qualifikation bisher auf ganzer Linie. Am vergangenen Freitag feierten die Junioren-Internationalen gegen die Slowakei den 5. Sieg im 5. Spiel und glänzten beim 4:1-Erfolg vor allem in der Offensive.

Nun wartet auf den Leader der Gruppe 2 das Rückspiel in der Slowakei. «Ich erwarte ein ganz schwieriges Spiel», sagt Trainer Mauro Lustrinelli. «Es ist die Revanche. Es ist klar, dass die Slowaken zeigen wollen, dass sie eine ganz andere Qualität haben.»

«Es fehlen noch 5 Spiele»

Der Tessiner warnt trotz den bisherigen Erfolgen vor allzu grosser Euphorie: «Wir sind erst in der Hälfte der Kampagne angelangt. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, aber es fehlen noch 5 Spiele.»

Entsprechend fordert Lustrinelli gegen die Slowakei einen fokussierten und konzentrierten Auftritt. «Wir können uns keine Niederlage leisten, das könnte alles kaputt machen», so der Ex-Internationale.

U21-EM 2021 – der Modus Textbox aufklappen Textbox zuklappen Die 9 Gruppensieger und die 5 besten Zweitplatzierten nehmen zusammen mit den Gastgebern an der EM in Ungarn und Slowenien teil. Diese wird in zwei Teilen durchgeführt: Die Gruppenphase findet vom 24. bis 31. März 2021 statt, die Finalrunde der besten 8 Teams vom 31. Mai bis 6. Juni.

Härtester Gegner der Schweizer im Kampf um den Sieg in der Gruppe 2 ist Frankreich. Dank dem 2:1-Erfolg am Montagabend gegen Aserbaidschan haben die Franzosen punktemässig zu den Schweizern aufgeschlossen.