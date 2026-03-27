Die Schweizer U21-Nationalmannschaft schlägt die Färöer-Inseln in der EM-Qualifikation in Thun mit 1:0.

Bei der Premiere beweist Neo-Trainer Alex Frei ein goldenes Händchen, Joker Winsley Boteli erzielt das entscheidende Tor (77.).

Weiter geht es für die U21-Auswahl am Dienstag gegen Estland.

Das Gefühl, von der Bank ins Spiel einzugreifen, kennt Winsley Boteli zur Genüge. Bei Sion wurde der Stürmer in 26 von 27 Spielen eingewechselt und auch U21-Nati-Trainer Alex Frei setzte den 19-Jährigen zunächst nur auf die Ersatzbank. In der 70. Minute hatte Frei aber genug gesehen und gewährte Boteli Auslauf. Sein Team hatte gegen die Färöer-Inseln trotz deutlicher Überlegenheit noch nicht reüssieren können.

Sieben Minuten später zahlte sich der Wechsel voll aus. Nach einem Eckball von Aaron Keller wehrte der färingische Keeper den Kopfball von Dion Kacuri nach vorne ab. Boteli reagierte gedankenschnell und spitzelte den Ball per Kopf zum hochverdienten 1:0 über die Linie.

Chipperfield-Tor zählt nicht

Gegen die tiefstehenden Färinger hatte die SFV-Auswahl danach keine Mühe, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Goalie Silas Huber blieb bis zum Schlusspfiff beschäftigungslos.

Resultatmässig ist das Debüt von Trainer Frei damit geglückt. Der Sieg hätte aber angesichts der Stärkeverhältnisse höher ausfallen können, ja müssen. Zumindest in der 56. Minute konnte man der Schweiz aber nichts vorwerfen. Der Kopfball von Liam Chipperfield landete im Tor, der Treffer wurde fälschlicherweise wegen Abseits aberkannt. Aufgrund des fehlenden VAR blieb der Entscheid bestehen. Dank Boteli hatte dieser aber keine schwerwiegenden Auswirkungen.

So geht's weiter

Dank dem 3. Sieg im 6. Quali-Spiel schliesst die U21-Nati im Klassement zum zweitplatzierten Island auf. Die nächste Qualifikations-Partie bestreitet die Schweizer Nachwuchsauswahl bereits am Dienstag wiederum in Thun. Gegner in der Stockhorn-Arena ist Estland. Die Partie gibt es bei SRF live im Stream.

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