Die Schweizer U21-Auswahl kann sich in Rumänien zum 3. Mal in Folge für eine EM-Endrunde qualifizieren.

Durch das 1:1 gegen Finnland am Freitag haben die Schützlinge von Trainer Sascha Stauch die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe E an Rumänien abgeben müssen. Am letzten Spieltag kommt es in Bukarest nun zur «Finalissima» um den Gruppensieg und das direkte EM-Ticket.

Für die Endrunde 2025 in der Slowakei qualifizieren sich die 9 Gruppensieger und 3 der besten Gruppenzweiten direkt. Die 6 übrigen Gruppenzweiten kämpfen in Playoffs um die 3 verbleibenden Plätze.

Rumänien – Schweiz im Livestream

«Werden das Ganze rocken»

«Wir sind ein bisschen in der Aussenseiterrolle, aber die Mannschaft weiss, worum es geht. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich», sagt Stauch. Zentraler Punkt sei die Mentalität. «Jede einzelne Aktion kann die EM bedeuten. Wenn wir mit dieser Einstellung ins Spiel gehen, werden wir das Ganze rocken.»

Verzichten muss Stauch auf den gelb-gesperrten Ardon Jashari, der gegen Finnland früh verwarnt wurde. «Es ist immer schade, wenn der Captain fehlt, aber wir haben eine gute Achse in der Mannschaft. Sie werden die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen», so der Auswahlchef.

Geduld und Aggressivität

Ähnlich optimistisch äussern sich im Vorfeld der Partie die Spieler. «Wir wollen frei aufspielen, unseren Fussball auf den Platz bringen und die drei Punkte nach Hause mitnehmen», sagt Daniel Dos Santos, der im «Hinspiel» gegen Rumänien vor knapp einem Jahr kurz vor Schluss das wichtige 2:2 erzielte.

Albian Hajdari betont: «Die Einheit der Mannschaft ist sehr wichtig. Aber wir müssen geduldig bleiben, es ist kein einfacher Match.» Aurèle Amenda ergänzt: «Die Equipe ist bereit. Wir haben nach dem Finnland-Spiel gut trainiert. Wir müssen gleichzeitig geduldig und aggressiv sein.»