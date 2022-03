Das Schweizer Fussball-Nationalteam muss in den Länderspielen am Freitag in England und am Dienstag gegen den Kosovo auf Yann Sommer verzichten. Der Stammgoalie wurde am Dienstagnachmittag positiv auf das Coronavirus getestet.

Laut einer Mitteilung des Schweizerischen Fussballverbands befindet sich Sommer mit leichten Symptomen in Isolation im Hotelzimmer in Marbella, wo sich das Team auf die beiden Testspiele vorbereitet.

Trainer Murat Yakin hat anstelle des 72-fachen Nationalspielers nun David von Ballmoos nachnominiert. Der YB-Goalie wurde in der Vergangenheit bereits für die Nati aufgeboten, kam aber noch nie zum Einsatz. Die übrigen Keeper im Kader sind Gregor Kobel und Jonas Omlin.