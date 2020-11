Am Mittwoch wird Yvon Mvogo zu seinem 3. Nati-Einsatz kommen. Das verdankt er seinem Wechsel nach Eindhoven.

Es sind ungewöhnliche Zeiten, nicht nur wegen Corona. Für Yvon Mvogo in den letzten Wochen ganz besonders. Nachdem er in den vergangenen 3 Jahren nur 19 Mal für RB Leipzig zum Einsatz gekommen war, zog es den 26-Jährigen im Sommer nach Eindhoven. Dort ging es für den Schweizer Schlag auf Schlag: 13 Spiele in 56 Tagen für PSV – ein wahres Mammutprogramm; und eine Umstellung gegenüber der Zeit auf der Ersatzbank.

So durfte es nicht überraschen, dass Mvogo in den ersten Partien einige Schnitzer in seinem Spiel hatte. «Fehlende Spielpraxis» macht der Freiburger dafür geltend. Mittlerweile habe er das «Gefühl aber wieder gefunden» und die Fehler abstellen können.

3 Jahre auf der Bank

Vertrauen erfuhr Mvogo trotz seiner Fehler auch von Trainer Roger Schmidt – ein entscheidender Faktor für den Goalie: «Für einen Fussballer bedeutet das Vertrauen des Trainers alles, weil man sich dann einfach wohl fühlt und das auf dem Platz beweisen kann.»

TV-Hinweis Den Test zwischen Belgien und der Schweiz können Sie am Mittwoch ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Etwas, das Mvogo zuvor lange missen musste. «Jeder weiss, wie schwer die letzten 3 Jahre für mich waren», gibt er vor der Partie der Schweizer Nati gegen Belgien denn auch zu. Bereuen will er die Zeit indes nicht: «Sie gehört zu mir und hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich habe nicht 3 Jahre Ferien gemacht, sondern viel gelernt.»

3. Einsatz steht an

Seine Fortschritte darf der 26-Jährige nun auch im Schweizer Trikot unter Beweis stellen – eine grosse Ehre für Mvogo, schliesslich sei es alles andere als selbstverständlich, für sein Land auflaufen zu dürfen.

Auch für ihn nicht, es wird erst sein 3. Einsatz. Zuletzt stand er vor fast genau 2 Jahren für das Team von Vladimir Petkovic auf dem Platz – und verlor beim Test gegen Katar 0:1.

Lernen von Mvogo

Gegen Belgien soll es nach 12 Monaten ohne Nati-Sieg wieder ein Erfolgserlebnis geben. Für Mvogo – der in der Nations League wohl wieder hinter Yann Sommer ins 2. Glied rücken wird – wäre es das nächste Glücksgefühl in diesem so speziellen Herbst.

Der Nati könnte es indes dringend benötigtes Vertrauen zurückgeben. Vor den Nations-League-Spielen gegen Spanien und die Ukraine ein nicht zu unterschätzender Faktor, davon können sich seine Teamkollegen bei Mvogo überzeugen.

Die möglichen Aufstellungen

Belgien: Mignolet; Bornauw, Boyata, Mechele; Chadli, Praet, Dendoncker, Kayembe-Ditu; Lukebakio, Thorgan Hazard; Batshuayi.

Schweiz: Mvogo; Cömert, Akanji, Omeragic; Edimilson Fernandes, Xhaka, Sow, Benito; Steffen, Gavranovic, Mehmedi.