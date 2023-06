Nationalcoach Murat Yakin vertraut im Qualispiel für die EM in Deutschland am Montag in Luzern auf die Fans und einen fitten Xherdan Shaqiri.

Mit dem 4. Sieg im 4. Spiel der laufenden Kampagne im ausverkauften Stadion Luzerns könnte sich die Schweiz in eine komfortable Lage bringen. Der Vorsprung auf das zweitplatzierte Team (Rumänien oder Israel) betrüge dann schon 5 Punkte. Die Nati könnte dem Restprogramm mit je 2 Spielen im September, Oktober und November ziemlich entspannt entgegenblicken.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie Schweiz-Rumänien am Montag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Legende: Gut gelaunt Shaqiri (links) und Yakin am Tag vor dem Rumänien-Spiel. Keystone/Michael Buholzer

Sommer zurück im Tor

Nati-Trainer Murat Yakin liess sich am Tag vor dem Spiel in puncto Aufstellung nicht in die Karten blicken. «Yann Sommer spielt von Anfang an», unterstrich er, was bereits bekannt war. «Es sind alle fit. Wenn es gut läuft, gibt es keinen Grund, viel zu wechseln.»

01:09 Video Yakin: «Brauche Shaqiri vielleicht über die ganze Länge» Aus Sport-Clip vom 18.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Zur Personalie Xherdan Shaqiri äusserte sich Yakin deutlich: «Die Auswechslung am Freitag war abgesprochen. Denn ich brauche ihn am Montag vielleicht über die volle Distanz.» Shaqiri stand gegen Andorra eine Stunde lang auf dem Platz.

Shaqiri träumt vom EM-Titel und von Olympia

Sein 114. Länderspiel dürfte der 31-Jährige also von Anfang an bestreiten. «Es ist das Schönste, für die Schweiz zu spielen und ich geniesse jedes Spiel.» Ziel sei es, erneut ein grosses Turnier mit seinen Teamkollegen zu bestreiten. «Ich schliesse nicht aus, dass wir einmal einen Titel holen, aber dazu braucht es extrem viel.»

Weil er 2012 aufgrund seines Wechsels zu Bayern München das Olympia-Turnier in London verpasste, verrät Shaqiri im Interview mit SRF: «An Olympia teilzunehmen, wäre ein grosser Traum.»

Schliessen 01:17 Video «An Olympia teilzunehmen, wäre ein grosser Traum» Aus Sport-Clip vom 18.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden. 00:56 Video «Es gibt keinen besseren MLS-Botschafter als Messi» Aus Sport-Clip vom 18.06.2023. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden. 03:31 Video Shaqiri: «Wollen mehr Tore schiessen» Aus Sport-Clip vom 18.06.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 31 Sekunden.

Erinnerungen an die WM 1994

Zunächst steht aber das Duell mit Rumänien bevor. Der letzte Sieg der Schweiz gegen die Osteuropäer liegt 29 Jahre zurück. Damals, am 22. Juni 1994 in Pontiac, Michigan, bestritten die Schweiz und Rumänien das zweite Gruppenspiel im Rahmen der WM. Alain Sutter, Stéphane Chapuisat und zweimal Adrian Knup sorgten mit ihren Toren für den historischen 4:1-Erfolg. Es war der erste Schweizer Sieg an einer WM seit dem Heim-Turnier 1954. Die Partie gilt als eines der besten Länderspiele in der Geschichte des SFV.

01:53 Video Archiv: Jahrhundertspiel Schweiz – Rumänien an der WM 1994 Aus Sport-Clip vom 23.05.2014. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden.

Seither gab es nur 2 Duelle: 2012 ging ein Testspiel in Luzern mit 0:1 verloren. 2016 spielten die beiden Teams im 2. Gruppenspiel an der EM in Frankreich 1:1.

00:54 Video Archiv: 1:1 bei Schweiz – Rumänien an EM 2016 Aus Tagesschau vom 15.06.2016. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Rumänien nur noch selten an Endrunden dabei

Während die Schweiz seit 2004 nur einmal ein Grossturnier verpasste, liegen die Glanzzeiten des rumänischen Nationalteams weit zurück. Zwischen 1990 und 2000 qualifizierte es sich für 5 der 6 WM- und EM-Endrunden. Seither sind nur noch 2 Teilnahmen hinzugekommen: An der EM 2008 (Schweiz und Österreich) sowie 2016 (Frankreich) scheiterte man jeweils in der Gruppenphase.

In der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland sind die Rumänen wie die Schweiz mit zwei Siegen gestartet. In der 3. Runde am Freitag kamen sie im Kosovo aber nicht über ein 0:0 hinaus und waren eher näher an einer Niederlage als an einem Sieg.

Seit 2022 steht Coach Eduard Iordanescu an der Seitenlinie. Sein Vater Anghel übte dieses Amt über viele Jahre aus (1993-1998, 2002-2004, 2014-2016) und galt als Hardliner.

Mögliche Aufstellungen:

Schweiz: Sommer; Fernandes, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Zakaria, Xhaka; Shaqiri, Vargas; Amdouni.

Rumänien: Moldovan; Manea, Dragusin, Burca, Sorescu; Marin, Baluta, Stanciu; Morutan, Puscas, Man.

02:28 Video Yakin: «Haben gezielt offensivere Varianten einstudiert» Aus Sport-Clip vom 18.06.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.