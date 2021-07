Die Nati könnte nach dem erfolgreichen Abschneiden an der EM Trainer Vladimir Petkovic verlieren. Der 57-Jährige steht angeblich vor einem Wechsel nach Bordeaux.

Laut der französischen Sportzeitung L'Equipe soll der Tessiner beim Zwölften der abgelaufenen Ligue-1-Saison die Nachfolge von Jean-Louis Gasset antreten. Man stehe kurz vor einer Einigung, schreibt das Medium. An der Garonne würde Petkovic auf Nationalspieler Loris Benito treffen.

Legende: Trägt er bald nicht mehr das Schweizer Kreuz auf seiner Brust? Naticoach Vladimir Petkovic hegt angeblich Wechselabsichten. Keystone

Bemerkenswerter Leistungsausweis

Petkovics Berater Vinicio Fioranelli bestätigte gegenüber dem Blick das Angebot, aufgrund dessen der Nationaltrainer beim Verband um die Auflösung seines Vertrags gebeten haben soll. Im Fall einer WM-Quali dauert dieser bis Ende 2022. Mit Bordeaux soll sich Petkovic auf einen 3-Jahres-Vertrag geeinigt haben.

Der Schweizerische Fussballverband bestätigte am Montagvormittag mit, dass aktuell «Gespräche unter den inolvierten Parteien» laufen würden, betonte aber den laufenden Vertrag von Petkovic. Weitere Stellungnahmen gab es von seiten des SFV (noch) nicht.

Petkovic trat seinen Posten beim SFV nach der WM 2014 an und beerbte damals Ottmar Hitzfeld. Er ist der erfolgreichste Schweizer Nationaltrainer der Geschichte und führte die A-Auswahl eben erst an der EM sensationell in den Viertelfinal.