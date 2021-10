Die Schweiz bezwingt Nordirland in der WM-Qualifikation in Genf verdient mit 2:0.

Steven Zuber kurz vor der Pause und Joker Christian Fassnacht kurz vor Schluss erzielen gegen früh dezimierte Gäste die Tore.

Dank dem Sieg im Direktduell distanziert die zweitplatzierte Schweiz Nordirland in der Gruppe C um 6 Punkte.

Es war das erwartet harte Stück Arbeit gegen wie immer aufopferungsvolle Nordiren. Doch am Ende stehen für die Schweiz 3 eminent wichtige Punkte zu Buche. Damit ist die Nati im Kampf um Platz 1 in Gruppe C weiter mittendrin.

Noch wichtiger aber: Der Vorsprung auf Nordirland konnte auf 6 Punkte ausgebaut werden. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass die SFV-Auswahl die WM-Quali Mitte November ausserhalb der Top 2 beendet.

04:44 Video Die Live-Highlights bei Schweiz - Nordirland Aus Sport-Clip vom 09.10.2021. abspielen

Zuber bricht den Bann

Es brauchte gegen die Nordiren unmittelbar vor der Pause ein kleines Geschenk, um die Torlosigkeit gegen die Briten zu beenden. Jordan Thompson und Craig Cathcart vertändelten an der Mittellinie den Ball, Breel Embolo zog davon und setzte mit etwas Glück den mitgelaufenen Steven Zuber in Szene. Der AEK-Söldner liess sich nicht zweimal bitten und schob den Ball überlegt zum 1:0 ins nordirische Gehäuse. Es war im 5. Pflichtspiel-Duell mit Nordirland in diesem Jahrhundert der erste Treffer der Schweiz aus dem Spiel heraus.

00:56 Video Zuber bringt die Schweiz kurz vor der Pause in Führung Aus Sport-Clip vom 09.10.2021. abspielen

Rund 10 Minuten vor Zubers Einschlag war Jamal Lewis vom Platz geflogen. Der Aussenverteidiger Nordirlands liess sich Gelb vorbelastet bei einem Einwurf viel zu viel Zeit und wurde dafür vom slowenischen Unparteiischen Slavko Vincic mit Gelb-Rot bestraft.

00:31 Video Nordirlands Lewis fliegt in der 1. Halbzeit mit Gelb-Rot vom Platz Aus Sport-Clip vom 09.10.2021. abspielen

Embolo trifft zwar nicht, liefert aber 2 Vorlagen

Nach dem Seitenwechsel erarbeiten sich dominante Schweizer mehrere Chancen, um den Sack vorzeitig zuzumachen. Doch Zuber, Fabian Schär und Embolo sündigten aus aussichtsreicher Position im Abschluss. So war es in der Nachspielzeit an Christian Fassnacht, den Nordiren auch noch den letzten Funken Hoffnung zu nehmen. Der kurz zuvor für Zuber eingewechselte YB-Akteur profitierte wiederum von einer schönen Vorlage Embolos, um den starken Nordirland-Goalie Bailey Peacook-Farrell zu bezwingen.

00:36 Video Fassnacht macht den Sack zu Aus Sport-Clip vom 09.10.2021. abspielen

Frühes Führungstor annulliert

Die Partie hatte für die Schweiz vermeintlich perfekt begonnen. Ein Weitschuss von Denis Zakaria in der 4. Minute schlug hinter Peacook-Farrell ein. Doch nach der VAR-Konsultation wurde der Treffer des Genfers aberkannt. Flankengeber Kevin Mbabu hatte in der Entstehung hauchdünn im Abseits gestanden.

00:59 Video Zakaria trifft früh, doch das Tor wird aberkannt Aus Sport-Clip vom 09.10.2021. abspielen

Kurz darauf kamen die Nordiren zur einzigen nennenswerten Torchance. Nach einer ungenügenden Kopfball-Rückgabe von Manuel Akanji konnte Conor Washington auf Yann Sommer losziehen. Der Schweizer Schlussmann bewahrte seine Mannschaft aber vor einem Rückstand.

So geht's weiter

Für die Schweiz stehen noch 3 WM-Quali-Spiele an. Bereits am Dienstag gastiert das Team von Trainer Murat Yakin in Litauen, das am Samstag gegen Bulgarien die ersten Punkte holen konnte (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei). In Vilnius fehlen wird Zakaria, der gegen Nordirland sein zweites Gelb in der laufenden Kampagne kassierte und eine Spielsperre absitzen muss.

Ein Fragezeichen liegt hinter dem Einsatz von Akanji. Der Innenverteidiger musste nach 53 Minuten mit Leistenproblemen ausgewechselt werden. Auch Mbabu kämpfte zum Ende hin mit physischen Problemen.

Die beiden abschliessenden WM-Quali-Partien bestreitet die Schweiz in Italien (12.11.) und zuhause gegen Bulgarien (15.11.).