Legende: Herkules-Aufgabe Schaffen Yussuf Poulsen und seine Dänen die Überraschung in Belgien? imago images

Wer schafft nach Frankreich und Spanien den Einzug ins Final-Four-Turnier der Nations League? Fünf Teams streiten sich am Mittwoch um die verbleibenden zwei Plätze.

Gruppe 2: Belgien klar favorisiert

Belgien hat im Direktduell mit Dänemark alle Trümpfe in der Hand: Das Team von Coach Roberto Martinez spielt zu Hause (in Löwen), benötigt nur einen Punkt und weist die bessere Form auf. Der Weltranglisten-Erste glänzte beim 2:0 über England, während sich die Dänen nur dank zwei Penaltytoren mit 2:1 gegen Absteiger Island durchsetzten.

Gruppe 1: Dreikampf mit Störenfried

Das seit über zwei Jahren ungeschlagene Italien (9 Punkte) kann mit einem Sieg bei Absteiger Bosnien die Final-Four-Qualifikation aus eigener Kraft schaffen. Stolpern die «Azzurri», könnten die Niederlande (8) oder gar Polen (7) mit einem Sieg im Direktduell profitieren. Bei Punktgleichheit sprechen die Direktbegegnungen in jedem Fall für die Italiener.

Das Final-Four-Turnier findet erst im Oktober 2021 in einem der Teilnehmerländer statt. Die vier Finalisten werden übrigens in der europäischen WM-Qualifikation in Fünfer- statt Sechsergruppen gelost, um Termine für das Turnier freizuschaufeln.