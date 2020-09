England kommt auf Island zu einem knappen 1:0-Erfolg

Der Ex-Basler Birkir Bjarnason verschiesst kurz vor Schluss einen Elfmeter

Belgien bezwingt Dänemark 2:0

England drückte, England wirbelte – aber England brachte die Kugel lange einfach nicht im Tor unter. 70 Minuten lang rackerte sich das Team von Gareth Southgate ab, dann kam der nächste Nackenschlag: Kyle Walker flog mit Gelb-Rot vom Platz. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse.

Zuerst musste auch ein Isländer vorzeitig unter die Dusche – Sverrir Ingi Ingason hatte im eigenen Strafraum ein Handspiel begangen. Den anschliessenden Penalty verwertete Raheem Sterling rotzfrech: Er schob den Ball ganz lässig flach in die Mitte.

Doch damit nicht genug: In der 93. Minute pfiff der Schiedsrichter Penalty auf der Gegenseite. Der Ex-Basler Birkir Bjarnason übernahm die Verantwortung – und haute das Leder über die Latte. England siegt 1:0 in Reykjavik und revanchiert sich damit für die EM-Achtelfinal-Blamage von 2016.

Belgien bodigt zahmes Dänemark

Es dauerte nur 7 Minuten, bis die Belgier in Kopenhagen ihre Klasse aufblitzen liessen, oder genauer gesagt: Yannick Carrasco. Einen Freistoss von der linken Seite zirkelte er millimetergenau ins Lattenkreuz. Dänemark-Goalie Kasper Schmeichel war mit den Fingerspitzen noch dran – und das hatte Folgen.

Die anschliessende Ecke führte zum verdienten 1:0 für die «Roten Teufel». Jason Denayer verwertete eine Flanke von Dries Mertens per Innenrist. Vorne erfolgreich und hinten dicht, so verwalteten die Belgier das Spiel danach. Von den Hausherren kam indes viel zu wenig. Lediglich einen Schuss brachten die Dänen auf das belgische Gehäuse. In der 76. Minute erzielte Mertens das entscheidende 2:0.